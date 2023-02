Manto stradale, lavori in corso: previsto un mese di disagi

Sono partiti i lavori per la sistemazione del manto stradale in numerose strade di Ostia. Sulla sponda ponente come in quella levante, i cantieri finiscono per avere conseguenze sulla viabilità e, quindi, anche sui luoghi dove poter parcheggiare.

Via delle Baleari

Terminati lo scorso venerdì 10 febbraio gli interventi susseguenti alla messa in opera dei cavi della Fibercop spa, di via dei Panfili, partono dal 13 febbraio tutta una serie di lavori. E’ il caso ad esempio di quelli previsti in via delle Baleari, strada interessata da una nuova disciplina di traffico per il rifacimento del manto stradale per conto della società Open Fiber. Nella zona, fino al 17, la polizia locale X mare ha previsto nei 5 metri prima e dopo il civico 3 il divieto di sosta su entrambe i lati della carreggiata. E’ prevista la rimozione.

Via Paolini e via Piola Caselli

Sempre da lunedì 13 febbraio e fino alla mezzanotte di venerdì 17 sono previste modifiche alla viabilità nella zona compresa tra via Federico Paolini e via Alessandro Piola Caselli. Anche in quel caso i lavori sono legati al rifacimento definitivo del manto stradale per conto della società Open Fiber. La viabilità subisce pertanto dei cambiamenti, con divieto di sosta su entrambe i lati di via Federico Paolini, da 10 metri prima del civico 138 a 5 metri dopo il civico 172. E’ previsto inoltre il restringimento di carreggiata, con senso unico alternato nell’intersezione tra le due strade.

Via delle Azzorre

Analoghi interventi di manutenzione stradale sono previsti, sempre nel municipio X, nella zona di Ostia ponente. I lavori riguarderanno via delle Azzorre, tra via delle Isole Salomone e via dell’Appagliatore. Interesseranno anche il tratto attualmente chiuso al traffico, verso via Carlo Marenco di Moriondo, ed è previsto che durino fino al termine del mese di marzo.

Divieti anche a Casal Palocco

Di origine completamente diversa sono i lavori sempre previsti in questi giorni che, fino al 18 febbraio, comporteranno delle modifiche alla viabilità nella zona di Casal Palocco. In quel caso le strade interessate sono Via Herodoto e largo Theodor Herzl, con un divieto di parcheggio difronte la scuola che avrà durata h24. Il divieto ed i disagi correlati a quest'ultima zona, non sono legati al rifacimento del manto stradale, ma all'avvio di alcune riprese cinematografiche.