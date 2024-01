Sulla Colombo sono partiti gli interventi di riqualificazione: al lavoro anche di notte

Sono partiti i lavori di riqualificazione delle carreggiate interne di via Cristoforo Colombo. Un intervento che durerà fino alla prossima estate per consentire il rifacimento dell’asfalto. Sono previste in un secondo momento anche interventi nelle corsie laterali.

I lavori in corso

Le lavorazioni sono partite da Piazzale Cristoforo Colombo, la celebre "rotonda" di Ostia e proseguiranno per circa undici chilometri in direzione centro, fino quindi ad arrivare all’altezza di Vitinia. Il cantiere prevede il rifacimento dell'asfalto, la sistemazione della segnaletica e la pulizia dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

Pulizia tombini e sfalci

Sempre sulla stessa arteria, ma a partire dalla prima settimana che comincia il 5 febbraio, sono in agenda interventi nel tratto tra viale di Porta Ardeatina e Piazzale Pier Luigi Nervi. In questo caso è prevista la realizzazione di sfalci, segnaletica orizzontale, pulizia delle banchine e riquotatura di chiusini e pulizia delle caditoie in orario diurno e notturno, mentre il rifacimento della pavimentazione stradale – secondo un’abitudine ormai consolidata e che andrà avanti almeno fino al Giubileo - sarà sempre eseguito di notte.

Cantieri mobili con lavori diurni e nottuni

“Un’altra arteria romana è al centro di un imponente progetto di riqualificazione che punta anche alla sicurezza – ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini -. La Colombo si estende su 27 km, ha 8 corsie di marcia e a sud di Roma è la strada di penetrazione più importante. Il cantiere si svolgerà sulle corsie centrali fino all’estate, attraverso cantieri mobili, che ogni notte restituiranno ai romani un ulteriore tratto di strada completamente nuovo”.

I lavori eseguiti da Anas hanno un costo complessivo di 15 Milioni di euro del Giubileo e si concluderanno a luglio 2024, quindi con alcuni mesi di anticipo rispetto all’apertura della Porta Santa. Al termine di questa fase di lavoro verrà completata la strada nella tratta tra Vitinia e piazzale Nervi, per passare infine alle corsie laterali.

“Ora – ha spiegato Segnalini – stiamo procedendo a monte e a valle dell’arteria cittadina, per poi intervenire sull’ultima tratta. Al termine dei lavori Anas, il Dipartimento Csimu si occuperà delle laterali, dove è stato fatto un progetto che tiene conto della manutenzione stradale anche in relazione alla presenza di numerosi apparati radicali” in larghissima parte legati agli storici filari di pini romani.