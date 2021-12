Ostia, avviati i cantieri per le palazzine Ater. C'è anche un nuovo playground

Un nuovo playground con altalene, giochi a molla, parete per arrampicata e campetto da calcio. L’area compresa tra via Baffigo, via dell’Idroscalo e via Mastrangelo, ad Ostia Lido, è stata attrezzata per offrire nuovi spazi di socialità ai bambini di Ostia Lido. Ma il decimo playground realizzato dalla Regione, non è l’unico intervento inaugurato nella zona.

Gli interventi di riqualificazione negli edifici Ater

Il presidente Nicola Zingaretti, insieme all’Assessore Valeriani ed al sindaco Gualtieri, hanno potuto tenere a battesimo l’avvio dei lavori negli edifici Ater di via Baffigo e via della Corrazzata che andranno ad interessare in tutto 17 scale. Gli interventi riguarderanno il rifacimento delle coperture e delle facciate, la ristrutturazione dei balconi e il miglioramento delle prestazioni energetiche con la sostituzione di infissi e serramenti. Le operazioni riguardano anche i corpi scala e corpi scala, l’illuminazione e l’eliminazione delle barriere architettoniche nei piani pilotis.

I lavori ad Ostia lido

“Oggi abbiamo inaugurato il nuovo parco giochi all'interno del complesso di edilizia residenziale pubblica di Ostia Lido e l'avvio dei cantieri destinati alla riqualificazione dei vicini fabbricati Ater in via Baffigo e via della Corazzata con un investimento regionale complessivo di oltre 5,2 milioni di euro – ha spiegato l’assessore alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani – abbiamo già inaugurato 9 aree verdi attrezzate con parco giochi in altrettanti quartieri periferici di Roma, mentre abbiamo aperto 37 cantieri in tutta la città per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili di edilizia pubblica”.

La collaborazione tra Comune e Regione

Soddisfazione per le operazioni avviate è stata espressa anche dal sindaco Roberto Gualtieri. Per il primo cittadino quello messo in campo rappresenta “un lavoro prezioso, frutto di un metodo virtuoso fatto di concretezza, attenzione alle aree più in difficoltà e coinvolgimento di cittadini e associazioni che ne rafforzano la dimensione sociale e partecipativa. Un metodo che adesso potrà ulteriormente rafforzarsi grazie ad una collaborazione più stretta tra Roma Capitale e Regione Lazio e che vogliamo portare in tutti i territori di Roma”. Al riguardo Gualtieri ha annunciato di essere al lavoro, con l’assessorato di Tobia Zevi “per rendere possibile l’utilizzo del 110% anche per le case ERP del Comune di Roma”.