La Fondazione Litorale Romano e la FIV insieme per la promozione dello sport nautico alle persone con fragilità

La Fondazione Roma Litorale (ente che sul litorale romane si occupa di oltre 450 bambini con disabilità intellettive e fragilità) e la Federazione Italiana Vela (FIV) hanno siglato un accordo per la promozione della vela rivolto alle persone con fragilità.

La partnership ha già visto 8 ragazzi coinvolti in prove teoriche e pratiche di vela. Al Porto Turistico di Roma infatti i ragazzi seguiti da istruttori specializzati della FIV hanno preso confidenza con la nomenclatura nautica, imparato ad armare e disarmare le piccole imbarcazioni a loro assegnate, simulare virate a terra per poi uscire in mare. Oltre a promuovere la pratica sportiva la giornata è servita anche come occasione di socializzazione.

Per Francesco Cesarino, direttore sanitario della Fondazione l’esperienza svolta al Porto Turistico di Roma è molto positiva: “La vela è uno sport importantissimo che ha messo i ragazzi a dura prova. Superare i loro limiti ha significato aumentare la fiducia in sé stessi, stringere legami d’amicizia in un contesto che richiede reciproco supporto e fiducia del partner ed è stato un modo molto istruttivo per creare aggregazione con altre persone, in primis gli istruttori. Inoltre sono attività che migliorano significativamente la qualità della vita e l’autodeterminazione”.

Soddisfatto anche il direttore generale di Fondazione Roma Litorale, Stefano Galloni che vede la partnership con FIV strumento per incoraggiare e sensibilizzare giovani con disabilità intellettiva, fragilità e problemi relazionali a praticare sport e allo stesso tempo coinvolgere parti della società nel progresso culturale necessario a sostenere chi non ha avuto le stesse opportunità. Queste le sue parole: “Lo sport è uno strumento importantissimo soprattutto per la crescita personale e lo stare con gli altri, ancor più emozionante quando a pieno contatto il nostro mare e il nostro patrimonio naturalistico e ambientale, tesoro assoluto del litorale romano. Siamo davvero felici di poter inserire la vela in un percorso che ci ha permesso di siglare importanti protocolli d’intesa con realtà sportive di altissimo profilo sia nel calcio, nel football americano, nel nuoto, nel rugby e a breve nell’hockey su prato”.