X Municipio, è già rivoluzione: cambiano due assessori. Tra liti interne al Pd e nuove nomine, 7 giorni di fuoco

Lunedì scorso il mini sindaco Mario Falconi, ha presentato la nuova Giunta del X Municipio. Da quel giorno, però, sembra essere passata un'era. Eppure, tre giorni dopo il suo insediamento, il neo presidente del parlamentino di Ostia si è già visto rimescolare le carte nel proprio mazzo. Parlare di presidente "sfiduciato" o "depotenziato" è prematuro, ma di certo i colpi subiti da Falconi (che arrivano dalla Maggioranza e non dalle Opposizioni) nelle ultime ore, sono oggettivi.

Come se non bastasse, il medico prestato alla politica, ha dovuto anche registrare già un assessore dimissionario, una nuova figura entrata nella Giunta quasi "imposta" e una terza figura annunciata prima dal partito di appartenenza, i Verdi in questo caso, che dal Partito Democratico o da Falconi stesso. Il tutto mentre il focolaio della protesta dei Giovani Democratici ancora resta vivo, e con il sindaco Roberto Gualtieri che ha strappato al X Municipio le deleghe del mare, portandole al Campidoglio.

La lunga lunga settimana da incubo per Falconi e per il Partito Democratico è iniziata lo scorso 11 novembre quando Margherita Welyam e Raffaele Biondo, i due più votati nel PD alle ultime elezioni nel X Municipio e tra i capofila della protesta dei Giovani Democratici, e Marco Possanzini, unico consigliere eletto con Sinistra Italiana, hanno manifestato più volte le loro rimostranze contro la Giunta che il presidente Falconi aveva disegnato. I tre dissidenti, si dicono pronti ad una continua battaglia interna, se necessario.

Il piano di Falconi e di gran parte della coalizione del Centrosinistra era chiaro. I nomi degli assessori fatti quelli di Denise Lancia (indicata da Demos) alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Giuseppe Sesa (indicato dal Pd) al Bilancio e Politiche Abitative, Angela Mastrantoni (candidata alla Lista Gualtieri) a Cultura, Scuola e Politiche Giovanili, Antonio Caliendo (indicato dal Pd e sconfitto nelle primaria del Centrosinistra) alle Attività Produttive e Turismo, Eugenio Bellomo (ex segretario di Sel) ai Lavori Pubblici e Patrimonio. Valentina Prodon (indicata dal Pd), la vice-presidente con delega a Transizione Ecologica, Ambiente, Sport e Personale. Falconi, invece, nelle intenzioni avrebbe dovuto tenere le deleghe su Mobilità, su Urbanistica e sul Litorale.

Scelte che, però, non sono piaciute ai Giovani Democratici che hanno imputato alla nuova Amministrazione - della quale fanno parte, fino a prova contraria - dando così vita alla protesta, incatenandosi addirittura sotto la sede del X Municipio. Obiettivo del GD quello di puntare il dito contro un vecchio modo di fare politica del Partito Democratico e, anche se non confermato ufficialmente ma riscontrato da alcune verifiche fatte, ambire alla poltrona dell'assessorato del mare, indicando una figura secondo loro idonea. Da lì ne è nato un braccio di ferro interno, con Falconi che ha anche minacciato querele.

Una "rissa" - politica - finita fino al tavolo di Gualtieri che, per non inasprire ancora gli animi, ha tagliato la testa al toro: via le deleghe al litorale a Falconi e al X Municipio. Del mare se ne occuperà il Campidoglio. Ma non solo.

"Alla richiesta del Sindaco di indicare una persona che potesse incarnare i nostri valori all'interno di una Giunta municipale che continua comunque a conservare gran parte degli elementi di criticità da noi manifestati in questi giorni, abbiamo risposto indicando il nome di Ilaria Meli, giovanissima ricercatrice in sociologia dell'Università Sapienza, collaboratrice del prof. Nando Dalla Chiesa all'Università di Milano e con lui dottorata con una tesi sulla criminalità organizzata del Municipio X. La presenza di Ilaria Meli all'interno della giunta sarà un chiaro segno di discontinuità rispetto alle logiche e alle modalità in cui si è formata parte della giunta, non solo per il fatto di essere un volto nuovo, ma per le battaglie che rappresenta e per le quali mai si stancherà di lottare", hanno spiegato i Giovani Democratici.

E così è stato. Falconi che in una nota ha sottolineato di essere "sono lieto di accogliere" Ilaria Meli nella sua squadra, ha dovuto però trovarle un posto, quello di Angela Mastrantoni. Dopo Bellomo, dimissionario ancora prima della presentazione alla stampa, ecco che un altro assessore designato dal neo presidente ha lasciato - stavolta non per sua volontà - ancora prima di iniziare. Meli, 32 anni, si occuperà di cultura politiche giovanili trasparenza e legalità. La notizia, confermata da tante fonti del Pd, non è però ancora stata ufficializzata del presidente eletto che, nell'unica comunicazione fatta oggi, ha voluto solamente "ringraziare l'amministrazione capitolina e la FIGC per aver scelto il Municipio X come casa della Coppa degli Europei di calcio conquistati dalla nostra nazionale".

Più che Azzurro, però, il municipio sarà un pizzico più verde. Anche in questo caso, nessuna comunicazione ufficiale da Falconi o dal X Municipio. Ma, anche qui, nascondersi non serve più: Guglielmo Calcerano, già co-portavoce romano di Europa Verde, sarà il nuovo Assessore al Patrimonio e ai Lavori Pubblici. A dirlo, esultando a gran voce per aver messo la "pedina" sullo scacchiere di Ostia, sono i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, a cui si uniscono i co-portavoce del Lazio, Laura Russo e Nando Bonessio.

"Siamo lieti della nomina di Guglielmo Calcerano, già co-portavoce romano di Europa Verde, ad Assessore al Patrimonio e ai Lavori Pubblici del Municipio X di Roma. A lui vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. L'apporto di Europa Verde nella squadra che supporterà il Presidente Falconi – costituita, oltre che da Calcerano, anche dal consigliere Valerio Facchinelli – porterà a realizzare quegli atti necessari al miglioramento della qualità della vita e dell'aria nel Municipio X, collegandoli alla transizione ecologica. Quello di Ostia è un territorio in cui, come Verdi prima e oggi come Europa Verde, abbiamo sempre dato il nostro contributo per la tutela dell'ambiente, per i beni comuni e per la legalità. In questo, Ostia sarà un laboratorio straordinario", si legge in un comunicato stampa.