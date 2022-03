Gratta e vinci da 100mila euro in un bar di Ostia: “Ha acquistato un solo biglietto”

Mattinata fortunata per una cliente dell’ipermercato di via dell’Appagliatore, ad Ostia. Nel bar presente al suo interno, il “Caffè Cavalieri”, è stato staccato un biglietto fortunato del gratta e vinci.

Il numero fortunato

“E’ stato acquistato da una nostra cliente abituale. Dopo aver fatto colazione ha comprato un solo biglietto e poi ha chiesto a mia cognata conferma dell’importo appena vinto: 100mila euro – ha raccontato Giampiero Cavalieri – Ogni blocco de ‘il Miliardario’ che vendiamo ha sessanta biglietti. La signora ha comprato il numero 39 del blocco 39. Tra l’altro, per quanto sembri incredibile, il numero che le ha fatto vincere i 100mila euro era proprio il 39”. Da oggi, inevitabilmente, il numero fortunato della cliente.

La precedente vincita

Ricevuto conferma dell’importo vinto, la fortunata ha lasciato il bar. “Non abbiamo avuto la prontezza di fotografare il biglietto, come invece abbiamo fatto in passato” ha spiegato Cavalieri. Perché non è il primo ticket fortunato ad essere stato venduto in quell’attività. “Nell’inverno del 2020 abbiamo avuto una cliente ancora più fortunata. In quel caso ha vinto 200mila euro. La cosa divertente è che si aspettava di incassarlo subito, perché aveva capito che si trattasse di soli 200 euro”. La dea bendata, invece, le aveva riservato ben altra vincita.

Il gratta e vinci da 2 milioni

In realtà sale addirittura a tre il numero dei gratta e vinci fortunati acquistati in un bar della famiglia Cavalieri. Il terzo e più importante caso era stato già raccontato da Romatoday. “Ad Ostiense avevamo venduto un biglietto da 2 milioni – ha sottolineato Dario Cavalieri, il fratello del titolare del Caffè di via dell’Appagliatore – in quel caso il nostro cliente ci ha ringraziato lasciandoci la fotocopia all’ingresso del bar”. Ad Ostia, invece, il biglietto fortunato è stato grattato davanti ai gestori.