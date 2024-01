Ostia, il municipio crea una commissione litorale: “Contribuiremo al cambiamento delle spiagge”

Roma Capitale, alla fine di ottobre del 2023, si è ufficialmente ripresa la delega al litorale. Non è più quindi il municipio X ad avere la responsabilità di organizzare la gestione delle spiagge. L’ente di prossimità, però, non sembra intenzionato a farsi da parte. Anche perché, in questo momento, la gestione del litorale è finita in una sorta di limbo.

La delega ripresa dal Comune

In attesa che l’amministrazione cittadina cominci effettivamente ad occuparsi delle spiagge di Ostia e di Castel Porziano, è stato il municipio a pubblicare il bando per l’appalto biennale legato ai “servizi connessi alla balneazione”. È quindi ancora il parlamentino di piazza della Stazione vecchia a cercare gli operatori interessati a garantire il servizio di salvamento. Il passaggio del testimone, formalizzato in aula Giulio Cesare, nei fatti non si è ancora compiuto.

Una nuova commissione dedicata al litorale

A confermare il ruolo che il municipio mantiene nella gestione delle spiagge, concorre anche la nascita di una recente commissione. Annunciata lo scorso dicembre, è ora stata anche istituita con l’obiettivo, hanno spiegato in municipio, di “dare centralità alle tematiche concernenti il demanio marittimo, nonostante il ritorno in Campidoglio della delega al litorale, e di indirizzare l'omologa commissione capitolina, cui spetterà d'ora in poi il compito di amministrare gli arenili di Roma”. La commissione capitolina, secondo la delibera illustrata dall’assessore Andrea Catarci, è una sorta di “cabina di regia” in cui confluiscono l’agenzia del Demanio, la capitaneria di porto, la regione, il comune ed anche il municipio.

L'obiettivo della commissione speciale

Il principio che anima la nuova commissione è legato alla necessità di avviare un cambiamento radicale nel modello di gestione delle spiagge. Con questo spirito, e con lo scopo di rendere il mare “sempre più vivibile e fruibile per cittadini e turisti”, si è insediato il neo presidente della commissione Raffaele Biondo, che sarà affiancato nel ruolo dalla vicepresidente Valentina Scarfagna. In attesa che si conlcuda l'iter legato al Piano di utilizzo degli arenili, il municipio prova a fornire alle amministrazioni di rango superiore il proprio contributo.

Un Campidoglio da responsabilizzare

“La mia elezione come presidente - ha commentato Biondo - dimostra la volontà di questa amministrazione di cambiare metodi e strategie per affrontare la materia. Il primo risultato è stato quello di responsabilizzare il Campidoglio e fargli riavere le competenze in ordine alla gestione dei servizi sul litorale, attraverso un ufficio di scopo che si sta costituendo in questi giorni e che vedrà il Municipio quale interlocutore primario”. Almeno questo è l’obiettivo del municipio che, pur rinunciando ad una parte del decentramento, quello relativo alla gestione delle spiagge, non sembra intenzionato a rinunciare a far sentire la propria posizione.