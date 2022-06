La fontana dello Zodiaco è sommersa di alghe e rifiuti galleggianti

E’ durata solo un anno la riqualificazione della fontana dello Zodiaco.

Una fontana invasa di alghe e rifiuti

Il monumento, che si trova nella celebre “rotonda” di Ostia, è diventato un ricettacolo di rifiuti. Bottiglie, lattine, palloni sgonfi ed ogni sorta di materiale plastico, galleggiano sulla superficie. Gli zampilli sono spenti e, sul pelo dell’acqua, si è formato un tappeto melmoso di alghe verdi. Il biglietto da visita per chi raggiunge Ostia, arrivando dalla Cristoforo Colombo, non è dunque dei migliori.

L'indice puntato contro l'amministrazione

“Questa cosa è molto grave” ha commentato il consigliere pentastellato Paolo Ferrara che ha postato le immagini della Fontana dello Zodiaco. “Un branco di incapaci è la parola giusta. Quando abbiamo vinto le elezioni quelli di prima (gli stessi che governano oggi) ci hanno lasciato il belvedere di Ostia, conosciuto da tutti romani, in uno stato pietoso. Poi con noi la fontana e i suoi bellissimi mosaici sono tornati a splendere – ha sottolineato Ferrara – con Gualtieri è Falconi ritorna tutto come era prima. Tutto in putrefazione. Altro che sviluppo turistico del litorale”.

Il restauro del 2021

La Fontana era stata riqualificata nel 2021 dal municipio X con la collaborazione alla progettazione e la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, in sinergia con Acea e Areti. L’intervento non era stato dedicato solo alla Fontana dello Zodiaco, poiché era consistito anche nel restauro delle raffigurazioni dei dodici segni zodiacali che erano divenuti illeggibili. Con l’occasione erano stati anche ripristinati i giochi d’acqua, attualmente spenti ed era stata avviata una manutenzione che, ha spiegato Ferrara raggiunto telefonicamente da Romatoday "copriva tutto il 2021. Dopodichè - ha aggiunto il consigliere capitolino - l'attuale amministrazione cittadina avrebbe dovuto prevederne un'altra. Cosa che non è avvenuta perchè l'amministrazione, da quanto ci risulta, ha deciso di puntar sul dipartimento SIMU". I risultati sono sotto gli occhi di tutti.