Fondazione Roma Litorale e Ragazzi di Vita insieme per lo sport più inclusivo

La Fondazione Roma Litorale l'Asd Ragazzi di Vita, realtà impegnate nel ccampo della disabilità, hanno firmato un protocollo d'intesa per il per il programma "Sportlife2022-2023".

L'accordo permetterà di sostenere l'avviamento allo sport dei ragazzi con disabilità creando una partnership per coinvolgere atleti e famiglie a 360 gradi in un percorso di accoglienza e integrazione attraverso la pratica sportiva.

La fondazione Asd Ragazzi di Vita per la stagione 2022/2023 ha visto moltiplicare le richieste di partecipazione questo perchè sono tanti i ragazzi che dopo anni di pandemia desiderano integrarsi e socializzare con lo sport. Infatti l'associazione oltre allo sport mette in campo un lavoro basato sull'inclusività e il merito. La Fondazione tramite un contributo pro buono, mette a disposizione delle famiglie e dei ragazzi dell'associazione gratuitamente una visita specialistica, in neurologia o neuropsichiatria, o una supervisione psicologica in base alle necessità di ogni atleta.



“Avere a disposizione delle figure professionali con anni di esperienza sul campo arricchirà ulteriormente l'attenzione verso ogni iscritto affiancando, al lavoro che settimanalmente viene svolto dagli operatori sul campo di gioco, la supervisione di professionisti sanitari che aiuterà a delineare un quadro più approfondito e soprattutto dedicato ad ogni singola situazione che si rivelerà prezioso nell'approccio verso ogni ragazzo” dichiarano dall'Asd Ragazzi di Vita.

“La partnership con l’ASD Ragazzi di Vita è per noi strutturale - afferma il direttore generale della Fondazione Roma Litorale, Stefano Galloni -. L'associazione pone in essere da tempo un lavoro meritorio e inclusivo specificamente su atleti con disabilità, laddove spesso altri non sanno o non possono aprire le porte dell'attività sportiva. Sarà certamente un reciproco scambio di competenze, su una base valoriale comune che vede lo Sport come leva fattiva di pari opportunità”.

Galloni ringrazia poi altre Onlus con cui sono state avviate importanti collaborazioni quali ASD Ostia Antica Calcio 1926, SS Lazio Marines Football Americano - ASD Briswa Italia, ASD Atletico Lodigiani, ASD X Roma Rugby, ASD Equitazione per tutti.