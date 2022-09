Ostia, quattro giorni di sport e cultura: arriva il "Festival delle politiche giovanili"

Dall’8 all’11 settembre, nel parco XXV Novembre 1884 di Ostia, sono state programmate quattro giornate caratterizzate da un minimo denominatore: i giovani.

La carenza di spazi aggregativi

“Il nostro territorio è caratterizzato dall’assenza di spazi aggregativi a disposizione dei giovani, che non siano i classici pub e le discoteche, luoghi evidentemente legati al consumo e destinati ad un target in età più avanzata. Per questo, come istituzione municipale – ha spiegato il consigliere democratico Raffaele Biondo - abbiamo deciso di riattivare una voce di bilancio che non vedeva movimenti di cassa da anni: quella delle politiche giovanili”.

Gli eventi in programmati nel parco

Con i fondi a disposizione l’amministrazione ha lanciato “il festival delle politiche giovanili” che si svolgerà in quello che nel territorio è conosciuto come il parco “Pietro Rosa”. Per l’occasione nell’area verde vengono organizzati tornei da basket “tre contro tre”, in una mini “half pipe” sarà possibile divertirsi con lo skateboard. Ci saranno insegnanti di musica e musicisti professionisti a disposizione di bambini ed adolescenti interessati ad avvicinarsi alla pratica di uno strumento. Viene offerta anche la possibilità, per i giovani dai 13 ai 26 anni che già suonano, di entrare a far parte dell’orchestra giovanile del municipio X.

Nei quattro giorni di iniziative, organizzate dall'associazione“Compagni di Scena” in collaborazione con il municipio, è previsto l’allestimento di un palco centrale dove andranno ad esibirsi gruppi giovanili del territorio. Non mancano stand ed appuntamenti dedicati al teatro ed al cinema, con la proiezioni dei film vincitori del festival di Giffoni seguiti da momenti di confronto ed incontro anche con attori.

Quattro giorni di cultura dal basso

Ad Ostia, quindi, i giovani per qualche giorno tornano protagonisti, grazie ad un festival che ha visto maggioranza ed opposizione collaborare per la sua realizzazione. “A chi parla dei giovani come immaturi e vandali – ha dichiarato il presidente della commissione politiche giovanili Raffaele Biondo, a margine della conferenza stampa di presentazione del festival – rispondiamo con quattro giorni di cultura dal basso”. Rigorosamente a costo zero per chi deciderà di prendervi parte.