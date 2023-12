Ostia, annata record per i fenicotteri rosa: "Mai stati così tanti e così a lungo"

Una colonia così numerosa non si era ancora mai vista. Sono decine infatti i fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) che, nel proprio percorso migratorio, hanno deciso di fare tappa nel Centro habitat Mediterraneo Lipu di Ostia.

Un numero da record

Negli specchi d’acqua dell’Idroscalo, già negli scorsi anni erano stati fotografati. Mai però la loro permanenza ed il loro numero avevano raggiunto i livelli del 2023. “Quest’anno abbiamo contato circa 30 esemplari” ha spiegato Alessandro Polinori, presidente della Lipu Birdlife Italia – il loro numero è decisamente superiore rispetto al passato e soltanto da questo fine settimana è diminuito perché, per effetto delle piogge, l’acqua è diventata per loro troppo alta”. Negli scorsi anni non avevamo mai raggiunto la ventina di individui.

L'origine di questi fenicotteri

Ma da dove arrivano questi esemplari? “Questa volta abbiamo notato un anello alla zampa e siamo riusciti a leggerlo. E così abbiamo scoperto che il fenicottero che lo portava, un individuo adulto, è nato in Turchia. Non sappiamo però quale sia il percorso seguito, per arrivare fino ad Ostia”. Anche perché, per disporre di queste informazioni, servirebbe un tracciamento satellitare.

Una lunga permanenza

Annata record quindi, per il numero di fenicotteri giunti all’Idroscalo. Ma anche per un'altra ragione. “Rispetto al passato sono arrivati molto prima, vale a dire all’inizio di ottobre, e considerando che ora stanno prendendo il volo, sono rimasti un paio di mesi” per la gioia degli appassionati di birdwatching che, in questi giorni, hanno potuto fotografare anche i cigni nel vicino canale dei Pescatori.

Cosa mangiano ad Ostia

I fenicotteri rosa sono la specie di fenicottero di maggiori dimensioni e sono presenti in Africa, in India, ne medio oriente e nel bacino Mediterraneo. In Italia è facile avvistarli in Sicilia. La colorazione di questi uccelli è causata dalla loro alimentazione: si nutrono soprattutto di gamberetti rosa. Nell'oasi di Ostia però devono accontentarsi di altri crostacei, di alcuni molluschi e piccoli insetti. Una dieta che, a giudicare dalla prolungata permanenza, non sembrano disdegnare.

Il paradiso del birdwatching

“Il fenicottero rosa è l’uccello più carismatico che ci sia ed è naturale che attragga tanta attenzione – ha sottolineato il presidente della Lipu – ed infatti, in questi due mesi, sono arrivati tanti fotografi da tutta la penisola. Con le loro macchine, oltre a questi trenta esemplari, hanno potuto fotografare anche altre specie rare che, in questo periodo, si trovano nel centro habitat”. Oasi di cui, a questo punto, il fenicottero è diventato una sorta di testimonial. E non solo a livello locale.