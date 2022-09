Ex Lavatoi di Ostia Antica, ancora off limits: "Vanno aperti e dati in gestione"

Aprire e dare in gestione gli ex Lavatoi di Ostia Antica. Nel municipio X è approdata una richiesta che mira a sbloccare la situazione d’indeterminatezza che, da tempo, caratterizza la storica struttura.

Un bene pubblico off limits

L’immobile, che si trova a poche decine di metri dall’antico borgo rinascimentale e, quindi, anche dagli scavi, si trova in una posizione centrale nel quartiere ed è facilmente raggiungibile anche dai turisti. Ragioni che dovrebbero spingere l’amministrazione a lavorare per una sua valorizzazione. Eppure gli ex Lavatoi, nonostante l’intervento di restauro si sia concluso da oltre cinque anni, restano off limits.

Un patrimonio da valorizzare

“Non è accettabile che spazi pubblici vegano abbandonati. E’ una condizione che va sempre evitata ma che vale ancor di più per quei luoghi che hanno una valenza storico, monumentale ed in questo caso anche affettiva. Molti sono ancora gli abitanti che hanno dei ricordi legati a quando, gli ex Lavatoi, erano ancora in funzione” ha premesso il consigliere democratico Raffaele Biondo.

Il restauro ultimato

Nel 2015 si sono conclusi i lavori di restauro del bene che, per 146mila euro, avevano interessato la copertura e la pavimentazione. Con quelle risorse si era inoltre provveduto a preservare gli ex Lavatoi con delle vetrate ed era stata anche ripristinata la funzionalità “con il fine di ricreare l’atmosfera dell’epoca” si legge nel documento portato all’attenzione dell’aula consiliare.

La richiesta di utilizzo

Nel 2021 il gruppo di lavatoi è stato anche consegnato al municipio X. “Quello spazio, che si presta bene ad accogliere mostre ed eventi di carattere culturale, va riconsegnato ai cittadini, come luogo di aggregazione” ha sottolineato il consigliere Biondo. Per farlo viene chiesto all’ente di prossimità di predisprorre un bando per l’affidamento e la gestione del bene “possibilmente verso associazioni no profit” si legge nel testo del provvedimento al vaglio del parlamentino locale. Con una postilla.

L’affidamento deve prevedere che sia lasciata la possibilità “per il municipio X ed il comune” di utilizzare la struttura “per iniziative pubbliche e fini istituzionali”. E’ un patrimonio pubblico, prezioso per la storia e per la sua ubicazione. Motivi validi per provare a rimetterlo a disposizione del territorio.