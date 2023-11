Centinaia di eucalipti abbattuti: il municipio indaga sul “giallo” delle autorizzazioni

Non ci sono soltanto i danni fatti dalla Toumeyella parvicornis, la temibile cocciniglia tartaruga, a mettere a repentaglio il patrimonio arboreo del litorale romano. Anche perché, nel territorio, non ci sono solo i pini da dover preservare.

Centinaia di eucalipti abbattuti

Anche gli eucalipti, di cui la campagna romana abbonda, fanno parte del patrimonio verde del municipio X. Molti di loro, però, sono recentemente passati sotto le lame affilate dei giardinieri. La quantità degli abbattimenti che sono stati messi in campo, nella zona di Ostia Antica, ha finito per allarmare i residenti ed anche l’ente di prossimità. Gli alberi in questione si trovano nell’entroterra, in aree che sono di proprietà privata ma che rientrano nel perimetro della Riserva naturale del litorale romano. Il loro taglio, quindi, è soggetto all’ottenimento di un “nulla osta” da parte dell’ente statale. Poiché sotto i denti metallici delle motoseghe sono finiti centinaia di esemplari, all’amministrazione locale è venuto un dubbio sulla quantità di abbattimenti che sono stati autorizzati.

Le autorizzazioni da verificare

Il tema è stato affrontato nel corso di una commissione ambiente, a fine ottobre, e di nuovo durante il consiglio straordinario sul verde che si è tenuto, in municipio, lo scorso 16 novembre. “La competenza sugli abbattimenti di quegli alberi, che si trovano su aree private, non è municipale – ha premesso Valentina Scarfagna, presidente della commissione ambiente del municipio X – però noi vorremmo sapere se quei tagli a cui abbiamo assistito, siano stati tutti quanti autorizzati”.

Un paesaggio desertificato

La situazione, dopo l’entrata in funzione delle motoseghe, ha destato molto perplessità. “Gli interventi hanno riguardato molti filari e centinaia di alberi. Il paesaggio ora è completamente diverso, sembra quasi desertificato, ed abbiamo rinvenuto anche molti animali morti, anche delle volpi che, probabilmente, non hanno trovato più le proprie tane – ha spiegato Scarfagna – vogliamo capire se è stato frutto di un nulla osta ottenuto dagli enti preposti, ma sembra abbastanza evidente che un danno, lì, sia stato prodotto”.

Una strage di alberi

“Pensavamo che dalla commissione ambiente, si sarebbe usciti con più chiarezza. Purtroppo, così non è stato” hanno commentato i consiglieri municipali del movimento 5 stelle. Per i pentastellati quella avvenuta ad Ostia Antica è stata “una strage in piena regola”. Per i tre eletti tra le fila pentastellate è stato “grave” scoprire che, il dipartimento capitolino di tutela ambientale, “non fosse a conoscenza degli interventi di abbattimento e delle modalità con cui il privato sta procedendo in area a vincolo” perché “nessun sopralluogo è stato effettuato”.