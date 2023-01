“Prevenzione e Resilienza Roma Capitale 2023”: ad Ostia l'esercitazione della Protezione Civile

Domenica 22 gennaio a partire dalle 8:30 a Ostia si terrà l’esercitazione di cittadinanza attiva e protezione civile “Prevenzione e Resilienza Roma Capitale 2023”, il progetto coordinato dal Dipartimento Protezione Civile capitolino, dall’Agenzia Regionale Protezione Civile e dalla Presidenza del Municipio X.

Il progetto vedrà coinvolti le associazioni di Volontariato di Protezione Civile, delle scuole e dell’Università LUMSA e il obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi provocati dai cambiamenti climatici, diffondere la cultura di Protezione Civile nelle scuole e nel territorio, verificare le procedure, la comunicazione e i tempi di intervento delle strutture operative in un contesto emergenziale.

Coinvolte nell'esercitazione saranno le zone Idroscalo e Saline. In entrambi gli scenari i residenti dovranno raggiungere a piedi le aree di attesa allestite dove gli Operatori di Protezione Civile, professionisti e volontari, forniranno informazioni per l’autotutela e dimostreranno le soluzioni tecniche utilizzate nei contesti emergenziali e i comportamenti responsabili da adottare.

Mario Falconi, presidente municipio Roma X sottolinea come questo progetto di prevenzione e formazione sia il primo nella Regione Lazio e tra i primi a livello nazionale, promosso dalla Protezione Civile sul nostro Municipio. Per Falconi è importante tutelare la sicurezza di territorio e cittadini, non solo attraverso la gestione delle emergenze, ma soprattutto lavorando sulla prevenzione, sulla consapevolezza dei rischi e sul collegamento tra macchina dei soccorsi, abitanti e istituzioni.

"La piena comprensione dei rischi del territorio nel quale si vive è fondamentale per poter adottare comportamenti responsabili, utili alla salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità. Auspichiamo la più ampia partecipazione a questo progetto: noi come Municipio ci siamo e vogliamo impegnarci per sostenere la cittadinanza e le generazioni future nell’affrontare, al meglio, le prossime sfide" dichiara Mario Falconi.