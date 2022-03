Roma respira l'aria di primavera, in molti scelgono il mare

Tutti al mare! I romani hanno scelto il litorale per trascorrere una domenica di sole con temperature già più calde anticipando di poche ore la primavera. Protagonisti della giornata i litorali di Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese, con le loro spiagge e i loro locali all’aperto.

Passeggiata in spiaggia, pranzo al sole relax in riva al mare. Non si è trattato un vero ‘pienone’ ma di certo un’affluenza discreta di romani giunti sul litorale anche attraverso la rete di tracciati e di piste ciclabili tra Ostia e Fiumicino.

I ristoranti sono rinfrancati anche dal ritorno del pescato fresco locale dopo lo stop dei giorni scorsi ed il ritorno dei pescherecci in attività, confermato anche nel prossimo periodo a seguire. Non solo mare. Anche le aree archeologiche hanno avuto il loro successo in una domenica di sole: tra queste, i Porti imperiali di Claudio e Traiano e di Ostia antica.