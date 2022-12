Stop sosta selvaggia: sui marciapiedi arrivano i dissuasori

Niente più auto in sosta selvaggia nella zona di Ostia Antica. Nella mattinata del 19 dicembre sono iniziati i lavori per sistemare i nuovi dissuasori. Si tratta dei cosiddetti “cerini”, vale a dire dei parapedonali in ghisa sistemati per impedire agli automobilisti di parcheggiare sui marciapiedi.

Auto parcheggiate anche davanti le fermate

“Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini in quanto gli spazi riservati ai pedoni venivano costantemente occupati da auto in divieto di sosta. Lì, peraltro, sono presenti anche le fermate del trasporto pubblico locale - ha commentato il presidente della commissione lavori pubblici Leonardo Di Matteo – pertanto la presenza delle vetture parcheggiate in divieto ha, in questi anni, comportato anche disagi e problemi legati alla sicurezza delle persone in attesa dei bus”.

Un problema di decoro

La zona interessata dall’intervento è quella che si trova nelle vicinanze del castello di Giulio II e del borghetto rinascimentale di Ostia Antica. A poca distanza dall’ingresso principale del parco archeologico, quindi in un’area di pregio non solo per il municipio X ma per tutta la città, non era raro trovare veicoli posteggiati sui marciapiedi. Un problema di decoro, nei confronti d’uno dei luoghi potenzialmente più turistici del quadrante sud di Roma. Ma soprattutto un fattore, quelle delle auto in sosta, che crea disagi ai pedoni ed anche alle persone costrette su una carrozzina ortopedica.

I disagi causati dalla sosta selvaggia

In assenza di dissuasori, gli automobilisti più indisciplinati, in quella zona erano abituati a lasciare il veicolo anche davanti alle rampe d’accesso dell’ufficio postale. Inoltre, ha fatto notare Gaetano di Staso, referente locale di Ecoitaliasolidale e presidente dell’associazione Salviamo Ostia Antica “oltre al pericolo per pedoni e disabili, la sosta selvaggia creava problemi anche alle attività di ristorazione, costrette a subire gli scarichi delle auto”.

Una richiesta dei cittadini

“Sono state accolte le richieste dei cittadini di Ostia Antica e delle associazioni locali che il Comitato di Quartiere ha portato all'attenzione dell'amministrazione nelle apposite commissioni” ha commentato soddisfatto Michele Passetti, del CdQ Ostia Antica Saline. “Con quest’intervento riusciamo ad offrire maggiore sicurezza ai pedoni e, al tempo stesso, garantiamo più decoro a tutta l’area”. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa da Michele Passetti, presidente del CdQ Ostia Antica Saline, che aveva “portato all’interno delle apposite commissioni, le richieste dei cittadini e delle associazioni locali”. Al termine dei lavori, richiesti quindi dai residenti, saranno sistemati su quel tratto di strada sessanta dissuasori.