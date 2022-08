Delfini, nuovi avvistamenti nell'oasi marina di Tor Paterno: "Ci sono anche i cuccioli"

Continuano a regalare emozioni le uscite in gommone organizzate dall’associazione di promozione sociale Sotto al mare, nella riserva marina Tor Paterno.

I cuccioli avvistati

A poche miglia dalla costa di Ostia, è infatti possibile avvistare tonni che saltano sopra il pelo dell’acqua, le berte ed i gabbiani che accompagnano la navigazione e, soprattutto, le uscite in mare offrono spesso l’occasione d’imbattersi nei delfini tursìopi. “Erano davvero tantissimi e abbiamo potuto accertarci della presenza di almeno 4 cuccioli di cui due piccolissimi” raccontano i volontari dell’Aps “è sempre un’emozione unica vedere i loro salti scoordinati sotto lo sguardo attento delle loro mamme”.

Il progetto di ricerca

“Ulteriore emozione ci è stata regalata dai giovani del gruppo che, incuriositi dalla nostra presenza e dopo essersi accertati che non rappresentavamo per loro un pericolo si sono approcciati al nostro gommone venendo sotto la prua del nostro gommone” ha fatto sapere l’associazione attraverso i propri canali social.

Grazie al progetto “catturati in FOTo”, in virtù d’una collaudata sinergia tra l’Aps e l’ente regionale RomaNatura, sono ormai più di duecento gli esemplari “fotoidentificati”. Gli scatti effettuati nel corso degli vari avvistamenti, consentono così di ricavare informazioni importanti sulle condizioni dei “pod” i branchi di delfini che frequentano Tor Paterno.

Le regole da rispettare

Il progetto di ricerca è impostato secondo i canoni del “Citizen science”. Come già spiegato da Elisa Stanzani, responsabile dell’Aps, “i cittadini partecipano alle nostre uscite di ecoturismo” ha spiegato Stanzani a Romatoday, sono “gli attori protagonisti delle nostre attività, ci aiutano in tutto, dalla raccolta dati sui delfini al recupero del Marine litter”. Al tempo stesso chi sale a bordo con i volontari di Sotto al mare, impara anche nozioni importanti sulla vita dei delfini. Come la raccomandazione di “mantenersi a debita distanza dagli animali, mettendosi paralleli alla loro direzione di nuoto, senza puntarli”. Un consiglio utile, da diffondere.