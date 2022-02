Dehors e tavolini, ora il municipio X punta ad un censimento

Il numero di dehors e pedane sistemate davanti le attività commerciali è aumentato in tutta la città. C'è una delibera capitolina, votata nel 2020 per rilanciare un settore messo in crisi dal Covid, che lo consente. E non c’è zona del territorio capitolino in cui non siano state rilasciate nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico. Il litorale romano, ovviamente, non fa eccezione.

Un provvedimento anche per gli altri municipi

Il municipio X ha deciso ora di effettuare un censimento, per avere “un quadro generale della situazione”. Una decisione, veicolata attraverso un provvedimento presentato dalla lista Calenda, che ha messo tutti d’accordo e che sarà presto portato all’attenzione anche negli altri 14 enti di prossimità. In questo senso, quindi, l'iniziativa approvata nel parlamentino di Ostia, diventa la cartina di tornasole di quanto, a breve, verrà fatto nel resto della città.

Perchè serve un censimento

Il censimento, ha spiegato il capogruppo Andrea Bozzi (lista Calenda), “sarà uno strumento molto importante per l'amministrazione per conoscere lo stato dell'arte di pedane e dehors nei nostri quartieri”. A fronte della proroga, già votata, della normativa comunale che consente di occupare il suolo pubblico, dal municipio X è stata ravvisata la necessità di tirare una linea. Per tante ragioni che, lo stesso Bozzi, ha elencato.

Censire le autorizzazioni lasciate, secondo chi ha proposto di farlo, dovrebbe consentire di “controllare le situazioni di conflitto su pedane e dehors e nello stesso tempo di immaginare anche una stabilizzazione oltre l'emergenza pandemica per quelle Osp che hanno invece rigenerato certe strade o piazza”. Oggi, in funzione della delibera capitolina che è stata prorogata (fino al 31 marzo 2022), è già previsto che chi richiede questo concessioni debba rispettare determinate distanze, ad esempio dai monumenti (stabilita in cinque metri).

Anche censimento dei controlli

Chi ha avanzato la proposta in municipio, ha pensato che potesse essere utile approvarla anche col fine di “armonizzare gli arredi nelle zone di maggior pregio”. Per consentire che, un'iniziativa pensata per rilanciare un settore in difficoltà, non finisca poi avere effetti deteriori sul circonstante contesto urbano. Il provvedimento votato nel palazzo del Governatorato, impegna il presidente Falconi a promuovere il censimento anche per un altro motivo. La mappatura servirà infatti anche “per verificare lo stato dell’arte dei controlli effettuati e degli eventuali provvedimenti scaturiti”. In una prospettiva post pandemica, anche quest'ultimo aspetto, contribuir ad avere "un quadro chiaro" nel municipio.