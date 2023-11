Il conto salato dopo la mareggiata. Ostia conta i danni del maltempo

Pedane, gazebo, magazzini e mura crollate. Sono stati ingenti i danni riportati dagli stabilimenti balneari di Ostia che, nel corso dell’ultimo fine settimana, hanno dovuto fronteggiare le conseguenze del maltempo.

La conta dei danni

Ora che il meteo è migliorato, diventa possibile ragionare sulle prime perdite registrate dalle attività che, soprattutto nella zona di Levante, devono ora fronteggiare. “Abbiamo effettuato un paio di sopralluoghi ed i danni sono ingenti, parliamo di 3 o 4 milioni di euro. Sul lungomare di Roma le conseguenze peggiori sono state patite da quelle attività che si trovano a Levante sebbene, anche a Ponente, il mare abbia eroso la spiaggia” ha fatto notare Massimo Muzzarelli, presidente di Federbalneari di Roma.

Anche nella zona di Ponente ci sono state delle criticità, con le onde che hanno “temporaneamente eroso la sabbia, raggiungendo anche il muro del lungomare prima di ritirarsi” ha sottolineato il consigliere pentastellato Paolo Ferrara. Diverso il quadro nella zona di Ponente. “I danni maggiori sono stati registrati all’Hibiscus, al Selling, al Kursaal ed al V Lounge” ha spiegato Muzzarelli “cioè in quei tratti di mare dove, ancora, non sono stati messi in campo dei sistemi di contenimento delle mareggiate. Lì l’acqua ha eroso qualche decina di metri d’arenile” finendo per distruggere i fabbricati trovati sulla propria strada.

“Le mareggiate sono cominciate di venerdì sera, poi c’è stata una situazione di quiete apparente il sabato, e sono riprese di domenica, con venti che hanno raggiunto gli 80/90 km orari ed onde superiori ai 3 metri e mezzo di altezza” raccontano ad Ostia. Di quella situazione, confermata da Federbalneari ha pagato le conseguenza anche la zona dell’Idroscalo, con degli allagamenti.

La richiesta di calamità naturale

“Le previsioni non sono buone e nei prossimi giorni si attendono ulteriori burrasche. È necessario che il sindaco Roberto Gualtieri chieda al presidente della regione Lazio Francesco Rocca, competente per l'erosione costiera, di dichiarare lo stato d'emergenza per tutto il litorale romano – ha osservato il consigliere pentastellato Paolo Ferrara – non è il momento di recriminare o dibattere: servono un intervento immediato e risorse economiche per far fronte a situazioni straordinarie”.

Sulla stessa linea anche Federbalneari di Roma. “Il comune di Fiumicino, in maniera preventiva, già nella giornata di venerdì aveva chiesto lo stato di calamità naturale. Secondo noi ci sono le condizioni perché lo richieda anche il comune di Roma” e, farlo, potrebbe aiutare nel riconoscere dei ristori alle attività che hanno subito delle perdite. E per quanto riguarda i fondi promessi dalla precedente amministrazione regionale per fronteggiare l’erosione della spiagge?

Gli interventi che non arrivano mai

“Il polo di ingegneria del mare di Roma Tre ha redatto un piano delle coste e l’ha già presentato alla regione, con gli interventi da realizzare per contrastare le mareggiate – ha fatto sapere il numero uno di Federbalneari – i tempi della politica per prendere delle decisioni però sono lunghi”. Mentre, sul litorale romano, incombe l’arrivo dell’inverno e delle prossime mareggiate. Con relativa conta dei danni che, senza interventi strutturali di ripascimento e contrasto dell’erosione, finirà con il subire un inevitabile aggiornamento.