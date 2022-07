Stop al caro bolletta: anche ad Ostia si punta sulle comunità energetiche

Consentono un risparmio sui costi della bolletta e riducono l’impatto sull’ambiente. A questo servono le “comunità energetiche rinnovabili”, realtà che si vuole sviluppare in tutta la ragione, attraverso l’installazione di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile. Un obiettivo che anche il municipio X vuole contribuire a realizzare.

Lo sportello informativo

Nell’aula consiliare di Ostia è stato infatti votato un provvedimento che impegna il presidente Mario Falconi a prendere precise iniziative. Per sviluppare anche a livello locale le comunità energetiche rinnovabili, è passata infatti la proposta di lanciare uno “specifico sportello informativo presso il municipio” con il quale “attivare un percorso di consulenza sui temi dell’autoconsumo collettivo e delle CES, da mettere a disposizione della popolazione”.

Comunità energetiche negli immobili ERP del territorio

Non c’è solo lo sportello informativo. Il parlamentino di Ostia infatti ha chiesto al minisindaco Falconi di farsi da tramite con Comune e Regione per la costituzione di comunità energetiche in tutto il patrimonio di edilizia pubbliche presente nelle municipio, ”dagli uffici alle scuole, dagli spazi commerciali all’edilizia residenziale pubblica” si legge nell’atto recentemente approvato.

L'osservatorio sulle best practices

Il provvedimento, presentato in aula dei consiglierei Marco Possanzini e Valerio Facchinelli, capigruppo rispettivamente di Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde, prevede anche la promozione di un “osservatorio permanente fra comune e municipi sul tema delle comunità energetiche” con lo scopo di “monitorare i progressi e gli obiettivi raggiunti, nonché di mettere in rete le ‘best practices”. Un provvedimento analogo, hanno fatto sapere, verrà nel corso delle prossime settimane presentato anche negli altri municipi di Roma.

La sfida da vincere

Per contrastare il caro bollette e ridurre l'impatto ambientale nella produzione di energia , la regione Lazio ha dichiarato di voler realizzare 100 comunità energetiche in cento comuni entro la fine dell'anno. Un primo obiettivo che si accompagna ad una sfida più grande: “far diventare la nostra regione un grande laboratorio green per far crescere l’Italia. Una sfida comune -ha recentemente sottolineato il governatore Nicola Zingaretti - che vinceremo grazie a un investimento complessivo di 110 milioni di euro di PNRR e Fondi Ue 2021-2027 e risorse regionali”.