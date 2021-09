Elezioni Municipio X: chi è Paula Dejesus, candidata per REvoluzione Civica

Nata a Montreal, in Canada, ha 53 anni e abita a Ostia. Di professione urbanista, è stata la fondatrice della fondazione LabUr. A presentarla è stata la candidata sindaca Monica Lozzi

Paula Felipe Dejesus è la candidata a presidente di Municipio alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre nel Municipio X. A sostenerla Revoluzione Civica, la lista civica della candidata sindaca Monica Lozzi.

Nata a Montreal, in Canada, ha 53 anni e abita a Ostia. Di professione urbanista, è laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano e ha una specializzazione e Master in Urbanistica presso L' Universitè de Montrèal, Canada. Da oltre 15 anni è impegnata sul territorio nella difesa della legalità e della trasparenza degli atti amministrativi, ed è tra gli ideatori di LabUr - Laboratorio di Urbanistica.

A presentarla ufficialmente è stata la stessa Monica Lozzi, mettendo in guardia gli avversari contro “una donna combattiva, piena di volontà e passione. Su questo abbiamo trovato affinità - ha detto Lozzi - Abbiamo lavorato anche non conoscendoci sulle stesse tematiche, come la legalità, che è un punto che ci ha accomunato”.

“Accetto questa sfida complessa - ha detto De Jesus - che è quella di correre in questo Municipio complesso che ha passato anni difficili”.