Ostia, sigillati i cestini usati dal commissariato: “Non sappiamo più dove gettare i rifiuti”

Sono avvolti da un telo di plastica i cestini gettacarte che si trovano davanti al commissariato di Ostia Lido di viale Giuseppe Genovesi Zerbi. Impossibile, quindi, da utilizzare per ragioni che, il sindacato SIAP, ha pubblicamente stigmatizzato.

Per Francesco Paolo Russo, dirigente nazionale SIAP “ha dell’incredibile quello che sta succedendo presso il X Distretto di Pubblica Sicurezza Lido di Roma, infatti l’AMA a decorrere da domenica scorsa avrebbe interdetto il ritiro, presso l’importante presidio di Polizia, dell’immondizia presso gli appositi contenitori che da anni garantivano pulizia e decoro all’esterno dell’edificio”.

Le conseguenze di questa iniziativa sono facilmente intuibili. “L’utenza e gli operatori – ha sottolineato Russo - non hanno dove gettare ogni tipo di rifiuto indifferenziato e non, cosa che troviamo grave ed allo stresso tempo fuori luogo date anche le temperature elevate che porteranno oltre che ad una indecorosa situazione visiva anche problemi di olezzo dato che sicuramente l’utenza non vedendo secchi dove poter gettare la qualunque, lo faranno per forza di cose in terra”.

Ama, con una nota fa sapere di essere a conoscenza della situazione segnalata e di aver contattato il commissariato” al fine di individuare una soluzione. L’azienda ha però precisato di “non aver interdetto né impedito il ritiro dei rifiuti dai cestini né tantomeno di averli sigillati”.