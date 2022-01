Ostia, luci e targhe sui monumenti dedicati a Pasolini: "Vogliamo valorizzarli in vista del suo centenario"

Il 5 marzo ricorre il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Un appuntamento che sarà celebrato in tutto il territorio nazionale ed a cui ha deciso di offrire un contributo anche l’ente che amministra Ostia, il quartiere dove lo scrittore e regista romagnolo ha perso la vita.

Le opere dedicate a Pasolini

Nella giunta Falconi, in previsione delle commemorazioni, si è fatta largo il proposito d’investire sui monumenti già presenti nel territorio. Ce ne sono tre, situati in contesti molto diversi tra loro. Uno, ad opera del maestro Gaetano Gizzi, è stato realizzato a piazza Gasparri. Un secondo è in piazza Anco Marzio ed è dell’artista Pietro Consagra. Un terzo monumento, firmato da Mario Rosati, è infine presente in via dell’Idroscalo, nel parco che si trova nella riserva naturalistica gestita dalla Lipu.

Le intenzioni del municipio

“Abbiamo deciso di muoverci per tempo, in modo da ricordare degnamente un poeta con una storia indissolubilmente legata ad Ostia. Per farlo abbiamo deciso di apporre una targa illustrativa dell’opera, dov’essa non è presente, come in piazza Anco Marzio” ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano. Trattandosi spesso di opere d'arte contemporanea, le targhe andrebbero così ad informare la cittadinanza sul loro significato. Ma non è quello l’unico intervento previsto.

Luci e cartelli informativi

Per valorizzare le opere, stando al dispositivo approvato nella giunta municipale, è prevista anche la sistemazione di altre targhe, la predisposizione di un’apposita segnaletica stradale e la realizzazione degli impianti d'illuminazione notturna, interventi, questi ultimi, che non si esclude di mettere in campo anche attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni. “C'è ancora molto da fare per il territorio del municipio X in termini di infrastrutture, ma l'impegno nostro e del Presidente Falconi - ha commentato l’assessore Calcerano - è quello di dare alla cittadinanza, come si diceva una volta, sia il pane che le rose”.