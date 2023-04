Celebrare le unioni civili anche nelle sedi municipali: la proposta che piace ad Ostia

Celebrare le unioni civili in tutte le sedi municipali. E’ questa la richiesta che è stata portata all’attenzione del parlamentino di Ostia. Perché ad oggi, nonostante la legge lo prevede, questa celebrazione viene svolta unicamente al centro.

Unioni civili solo al centro

Sono tre i luoghi che attualmente permettono di officiare le unioni civili a Roma. Una si trova nell’anagrafe centrale, in via Petroselli, ed è l’unica dov’è possibile svolgere questa celebrazione in forma gratuita. Le altre opzioni riguardando la Sala Rossa del Campidoglio o il complesso Vignoli Mattei. E’ anche possibile celebrarlo in altra sede o presso il proprio domicilio, ma solo in presenza di motivazioni legate alla “intrasportabilità per motivi di salute” che, quindi, va attestata attraverso un apposito certificato medico. Ma non è ancora possibile iscrivere una coppia nel registro delle unioni civili nelle sedi dei municipi.

Nelle sedi dei municipi solo matrimoni civili

L’evidente gap è stato recentemente sottolineato anche dal municipio VI che ha approvato un documento finalizzato ad aprire anche le porte dell’ente di prossimità alle unioni civili. Ed altrettanto vuole fare l’amministrazione presieduta dal Mario Falconi. “Di fatto nei municipi è già possibile celebrare i matrimoni civili – ha sottolineato Silvia Fiorucci, la presidente della commissione pari opportunità di Ostia - ma questa possibilità non è garantita a chi, invece, punta sulle unioni civili” opzione che la legge 76 del 2016 riconosce anche a persone maggiorenni dello stesso sesso.

Il municipio apripista

“E’ partito tutto con un atto che è stato approvato in sesto municipio” ha spiegato la democratica Silvia Fiorucci. Nell’unico territorio amministrato dal centrodestra, il 30 marzo è stato portato in aula dal Partito democratico un provvedimento che chiedeva di consentire, in forma gratuita, anche ai municipi di celebrare le unioni civili. L’iniziativa è passata con i voti anche della maggioranza. “Dopo l’atto approvato in sesto, le presidenti della commissione pari opportunità degli altri municipi, si sono riunite con la presidente di quella capitolina, Michela Cicculli, ed abbiamo deciso di portare anche nei nostri territori, la richiesta di celebrare le unioni civili” ha spiegato Fiorucci.

La celebrazione con vista mare

Per quanto riguarda il X, si andrebbero a svolgere all’interno del palazzo del governatorato, nella sala azzurra”. E non solo. Unioni civili si potrebbero svolgere anche con vista mare. “Ci sarebbe anche l’ex ufficio tecnico di lungomare Paolo Toscanelli, difronte l'ex colonia Vittorio Emanuele, che potrebbe assolvere questa funzione, ma prima andrebbe ripristinato” ha spiegato la presidente della commissione pari opportunità. Non sarà una sede disponibile nell’immediato. Ma sicuramente diverrebbe, per l'unicità del suo affaccio, la più suggestiva.