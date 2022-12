Partiti i lavori per la "casa della cultura" distrutta dai vandali: ma il suo futuro resta un' incognita

Sono spariti i lavori per la riqualificazione della casa della cultura dedicata a Gigi Proietti. L’immobile, nell’aprile del 2022, è stato danneggiato dall’incursione di vandali che ne hanno compromesso l’utilizzo. In quel momento era impiegato da cinque classi della primaria Giovanni Verga, che vi si erano trasferite durante il periodo della pandemia.

Le intenzioni ed i fondi del municipio

A luglio la giunta Falconi aveva firmato una direttiva con cui dare mandato alla direzione tecnica del municipio X di quantificare i danni provocati, nonché di reperire i fondi per mettere in sicurezza l’interno e l’esterno dell’edificio e per prevedere l’attivazione di un servizio di vigilanza. Attualmente a disposizione del municipio ci sono 268mila euro “ma non saranno sufficienti a ripristinare la casa della cultura” ha spiegato l’assessora municipale Angela Mastrantoni “perché buona parte delle risorse che prevedevamo di spendere, vengono impiegate per opere di ricostruzione”.

Da gennaio un processo partecipativo

Ci sono fondi a disposizione anche degli impianti idrici ed elettrici che hanno subito l’azione dei vandali. Vanno poi considerati i costi della bonifica e delle opere per le rimozioni. Significativo anche l’importo che viene destinato alla pittura dei locali, pari a 68mila euro. Nel complesso l’ente di prossimità ha 268mila euro che serviranno “per eseguire lavori che dureranno circa otto mesi” ha spiegato Mastratoni che, nella giunta di Mario Falconi, detiene le deleghe alla cultura ed alla scuola. “Poi – ha aggiunto l’assessora – a partire dal prossimo gennaio, verrà attivato un processo partecipativo per decidere, insieme ai cittadini, l’utilizzo di questo edificio”.

La storia dell'immobile

L’edificio ha una storia travagliata. Com’era stato ricordato dal capogruppo del M5s Alessandro Ieva, per realizzare la casa della cultura, la precedente amministrazione aveva impiegato “oltre 500.000 euro per gli interventi e 30.000 euro per la bonifica dei rifiuti”. Soldi investiti per trasformare in un polo culturale quello che in origine era stato il mercato rionale coperto “San Fiorenzo di via Calenzana”, e che poi nel tempo, dopo esser stato un punto verde qualità (peraltro mai decollato), era finito in condizioni di abbandono.

Un futuro da scrivere

Come casa della cultura, però, ha funzionato pochissimo tempo. “Nell’estate del 2020 gli spazi esterni erano stati impiegati per attività culturali ma poi, per garantire l’insegnamento agli studenti della scuola Verga, i suoi spazi sono stati convertiti in aule” ha ricordato l’attuale assessora municipale. Poi sono arrivati i vandali ed i bambini hanno dovuto rinunciare alle proprie classi. Per l’edificio dedicato alla memoria di Proietti, quindi, si apre una nuova fase: quella dell’ennesima riqualificazione. Poi si apre un periodo di relativa incertezza, caratterizzato dalla ricerca di ulteriori fondi, necessari per il ripristino dell’immobile, e dal processo partecipativo che ne determinerà l’utilizzo. Il futuro è quindi da scrivere. Nel presente, però, sono ripartiti i lavori. Ed a distanza di otto mesi dal saccheggio, rappresenta di sicuro una buona notizia.