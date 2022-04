Ostia, la “Casa del mare” è aperta agli alunni: partiti gli appuntamenti con ForMare

Dall’11 marzo la “Casa del mare” di Ostia ha aperto le porte alle scolaresche. Ogni classe che ha aderito al progetto ForMare, ha la possibilità di essere accompagnata, dai ricercatori dell’associazione di promozione sociale “Sotto al Mare”, in un percorso “immersivo”.

Il progetto ForMare

Quattro appuntamenti per ogni classe, in cui le lezioni di biologia marina si alternano ai laboratori sul campo. Tante attività per sensibilizzare gli alunni a rispettare l’ambiente e la fauna marina. In un territorio dove si registrano le schiuse delle tartarughe Caretta caretta e dove frequenti sono gli avvistamenti dei tursìopi, ci sono anche altri essere viventi che il progetto vuole far conoscere.

Il rispetto degli esseri viventi

“La formazione è realizzata con l’APS Sotto Al Mare che è la stessa con cui realizziamo il progetto N.O.R.A., acronimo che sta per nessun organismo resterà abbandonato – ha spiegato Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura – in base a questa iniziativa, i pescatori lasciano alla Casa del mare gli esseri viventi involontariamente catturati. E’ il caso, ad esempio, delle stelle marine ma anche dei cavallucci marini. Noi – ha chiarito Gubbiotti – li alleviamo nei nostri acquari didattici, con l’obiettivo di reintrodurli nel loro habitat”.

La salvaguardia e la conoscenza

Ai bambini che a gruppi di 25 frequentano gli incontri alla “casa del mare”, vengono illustrate le ricchezze del territorio, dalle secche di Tor Paterno alle dune di Castel Porziano. E sono descritti anche gli attrezzi della pesca artigianale che vengono impiegati nella zona. Un viaggio alla scoperta del litorale romano, mosso dalla convinzione, ribadita nel corso della formazione, che “la salvaguardia dell'ambiente passa attraverso la sua conoscenza”.