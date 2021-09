Elezioni Municipio X, tutti i candidati alla presidenza

Per la carica di presidente corrono 9 candidati in rappresentanza di 22 partiti

Le elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 sono decisive anche per il futuro del X Municipio, dove verranno eletti il nuovo presidente e i consiglieri che andranno a comporre il nuovo consiglio che amministreranno un territorio molto ampio in cui rientrano i comprensori di Ostia, Acilia, Dragona, Infernetto e aree verdi tra le più estese della Capitale, dalla pineta di Castel Fusano a quella delle Acque Rosse sino alla tenuta presidenziale di Castel Porziano.

La presidente uscente è Giuliana Di Pillo (M5S), in carica dal 2017. A sfidarsi per raccoglierne il testimone sono 9 candidati, che rappresentano 22 diversi partiti. Oltre al presidente di Municipio che succederà a Di Pillo, gli elettori potranno esprimere la doppia preferenza di genere. In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Elezioni X Municipio, i candidati presidenti

L’ordine sulla scheda grigia è già stato reso noto, di seguito i candidati proprio come vengono indicati sulla scheda.

Nicolas Gabrielli - Partito Comunista Marco Rizzo (biografia - intervista)

Monica Picca - Lega, coalizione di centrodestra (biografia - intervista)

Bruno Leonarduzzi Duranti - Potere al Popolo (biografia - intervista)

Claudio Ridolfi - Popolo della Famiglia (biografia - intervista)

Paula Felipe de Jesus - REvoluzione Civica (biografia - intervista)

Andrea Bozzi - Calenda Sindaco (biografia - intervista)

Pietro L’Erario - Riconquistare l’Italia (biografia - intervista)

Mario Falconi - Pd, coalizione di centrosinistra (biografia - intervista)

Alessandro Ieva - M5S e liste civiche collegate (biografia - intervista)

Elezioni X Municipio, l’elenco dei partiti in lista

Sono 22, come detto, i partiti rappresentati alle imminenti elezioni per il X Municipio. Eccoli nell’ordine dell’elenco presente sulle schede: