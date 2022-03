Ostia, bonifiche sul litorale: rimosse oltre 50 tonnellate di rifiuti

Oltre cinquanta tonnellate di rifiuti sono state rimosse a Ostia. Gli interventi di bonifica sono andati avanti tre giorni e sono stati resi possibili grazie al lavoro di Ama e all’utilizzo di due casse ragno e l’impiego di cinque operatori. Gli interventi sono stati realizzati in via Litoranea, in via Besana e a piazza de Sicani. Oltre ai rifiuti indifferenziati, sono state rimosse 2,5 tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati sul suolo pubblico.

“Continua il nostro lavoro mirato alla rimozione delle discariche abusive di rifiuti a bordo strada e nelle aree verdi. Circa 80 interventi straordinari di questo tipo portati a termine dall’Azienda municipalizzata nei quattro mesi e mezzo trascorsi dall’inizio del mandato della nuova Giunta Capitolina” ha commentato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma.

L’obiettivo dell’assessorato ai rifiuti della giunta Gualtieri è rendere sistematiche le bonifiche grazie ai fondi stanziati a bilancio comunale “Contando – come in questo caso – sulla collaborazione e sull’attività di vigilanza svolta dai Municipi” ha concluso Alfonsi.