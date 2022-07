Ostia, oltre 400 atleti sfidano il caldo per i campionati italiani di Beach tennis

Sono centinaia gli atleti che, dal 30 luglio, hanno cominciato ad affollare i campi allestiti al lungomare Lutazio Catulo di Ostia. E’ quella infatti la sede che sta ospitando i "campionati giovanili ed over" 2022 di beach tennis.

Beach tennis a Ostia

L'appuntamento sportivo è approdato sulle spiagge della capitale, all’interno degli stabilimenti la Pinetina Sport Village e L’Hibiscus Beach dove sono previste gare di doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, singolare maschile e femminile. In tutto sono stati messi in palio 29 titoli nazionali, 20 per le categorie giovanili, (under 12-14-16-18), e 9 Over (40-45-50-55-60).

La manifestazione, indetta dalla Federazione Italiana Tennis, è organizzata dalla ASD Amici dello Sport del presidente Francesco Cascarini ed è stata presentata nel palazzo del governatorato del municipio X, . “Questa è un’iniziativa prestigiosa, che fa onore al territorio ed a chi l’ha organizzata” ha commentato il presidente municipale Mario Falconi, nel corso d'una partecipata conferenza stampa, cui ha preso parte anche l’assessore comunale Alessandro Onorato che ha sottolineato le potenzialità dello sport, “un importante veicolo per il turismo di questa città". Ed anche questo appuntamento, che vanta l'iscrizione di numerosi atleti giunti dall'Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, può svolgere la propria parte.

Un appuntamento da replicare

“Quando è emersa questa possibilità abbiamo voluto subito coglierla” ha commentato l’assessore al turismo ed alle attività produttive Antonio Caliendo “per noi questa manifestazione rappresenta un momento importante ed auspichiamo che possa ripetersi anche in futuro, perché siamo convinti che il nostro territorio possa ospitare eventi di questo tipo” ha aggiunto l’assessore, che ha rimarcato anche l’importanza del distretto sportivo di Ostia per il rilancio, anche in chiave turistica, della città.

I patrocini e la raccolta fondi

Un altro fiore all’occhiello dei campionati italiani di beach tennis giovanili e over sarà la presenza, in qualità di speaker ufficiale di Francesco Pasquali per anni voce ufficiale della SS Lazio allo Stadio Olimpico. L’ evento, partito il 30 giugno si protrae con un fitto calendario fino al 3 luglio ed è patrocinato da Roma Capitale, dal municipio X di Roma, della regione Lazio, dal Coni e dalla fondazione Telethon. Quest'ultima nelle giornate del 2 e 3 luglio, nell’area adiacente ai campi allestiti alla Pinetina Beach Village, organizza una raccolta fondi: servirà a favorire la ricerca contro le malattie rare.