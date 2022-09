Barriere architettoniche, il municipio X ha un piano: "Sburocratizziamo gli interventi"

Rimuovere gli ostacoli che rischiano di trasformare gli abitanti con problemi di deambulazione oppure con disabilità sensoriali in cittadini di serie B. l’amministrazione Falconi, dopo aver promosso una “passeggiata inclusiva” nel territorio, ha deciso di tornare ad affrontare il tema delle barriere architettoniche.

Una cabina di regia ad hoc

Quello che il municipio X ha intenzione di approntare, è un vero e proprio “piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali”. Si tratta quindi di mettere insieme misure ed interventi in grado d’intervenire sulla fruizione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di sviluppare l'autonomia delle persone con disabilità. Per redigere il piano, su proposta degli assessori Lancia (politiche sociali) e Calcerano (lavori pubblici) è stata richiesta la realizzazione di un tavolo di lavoro. Una cabina di regia che è stata istituita nella giornata dell’8 settembre presso il centro sociale anziani di piazza Ronca, ad Ostia. partecipazione

"Rendere davvero inclusivi e accessibili i nostri quartieri per tutti i cittadini è una priorità per questa amministrazione – ha premesso Mario Falconi, il minisindaco del municipio X - per questo é necessario affrontare la questione attraverso un organismo tecnico politico aperto ai rappresentanti dei cittadini con disabilità, perché gli indirizzi e le decisioni amministrative entrino a sistema con le soluzioni tecniche”.

Un tavolo per sburocratizzare l'amministrazione

All’istituzione ed al funzionamento del tavolo contribuiscono, oltre agli assessori, anche i presidenti di commissione Arcamone (politiche sociali) e Di Matteo (lavori pubblici) ed i rappresentanti della locale consulta della disabilità. “Sì tratta di un approccio innovativo nella linea della massima partecipazione dei cittadini e della cooperazione tra politica e tecnici per la ricerca di soluzioni praticabili in grado di rispondere ai bisogni reali dei cittadini” ha spiegato l’assessora Denise Lancia.

Come pensa di procedere l’amministrazione per rendere efficienti le misure promosse dal tavolo? “Andremo a costruire una cabina di regia al massimo livello che ha il fine anche di semplificare l'interazione tra gli uffici tecnici e quelli preposti al sociale. In tal modo - ha dichiarato Calcerano – andremo ad affrontare con più rapidità e meno burocrazia la questione dell'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, che impediscono l'autonomia di tanti nostri concittadini”.



.