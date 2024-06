Non solo delfini e tartarughe giganti. A largo di Ostia nuotano anche i "diavoli di mare"

Il mare di Roma continua a regalare emozionanti avvistamenti. A largo della costa infatti non vengono avvistati soltanto gruppi di tursiopi e, più occasionalmente, di stenelle. Oltre ai delfini ed alle tartarughe marine, nelle acque della Capitale nuotano delle rare mante.

Il sorprendente avvistamento

Gli esemplari di questa specie, considerata “in pericolo”, sono stati individuati durante una delle uscite in barca legate al progetto “Catturati in FOTo”. “Ad attirare la nostra attenzione, è stata la presenza di non una ma due pinne vicine, ma poi ne abbiamo viste molte altre in quel tratto di mare quindi abbiamo spento i motori e ci siamo messi ad osservare:” ha raccontato Lisa Stanziani, presidente e ricercatrice dell’Aps Sotto al mare.

Cinque diavoli d mare

Davanti i cannocchiali e gli obiettivi fotografici, si sono palesate “ben 5 mante che facevano fuoriuscire dall’acqua la parte terminale delle loro enormi pinne pettorali. Erano individui appartenenti alla specie Mobula mobular, comunemente detti diavoli di mare o mante mediterranee” ha spiegato la ricercatrice. “È stato un momento magico in quanto questi animali non sembravano minimamente disturbati dalla nostra presenza ed hanno continuato ad interagire tra di loro come se non ci fossimo regalandoci momenti davvero unici”.

La segnalazione

Dopo il triste avvistamento della carcassa di una tartaruga liuto, i ricercatori dell’Aps Sotto al Mare si sono resi protagonisti di questo ulteriore raro incontro che è stato reso ancor più prezioso dal numero di individui osservati. “Come di consueto abbiamo poi colto l’occasione, anche in questo caso, di rendere questo incontro utile a chi si occupa specificatamente di questi animali ed abbiamo condiviso tutto il materiale in nostro possesso, relativo a questo incontro, ai ricercatori del progetto LIFE European Sharks un progetto di tutela di squali e razze cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma LIFE” ha spiegato Stanziani.

L’uscita in barca si è conclusa poi con l’avvistamento anche dei delfini, cosa che ha consentito di aggiornare il progetto di ricerca sul tursiope. “È stata una giornata che ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia bello e ricco il nostro mare”. Una bellezza da preservare e che, attraverso testimonianze come questa, diventa semplice far riconoscere.