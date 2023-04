Rimpasto in giunta nel municipio di Ostia: Andrea Morelli è il nuovo assessore alla cultura

Angela Mastrantoni non è più nella squadra di governo del presidente Mario Falconi. La giunta del municipio X ha conosciuto il primo rimpasto da quando si è insediata nel palazzo senatorio.

Il nuovo assessore

Nella giunta Falconi entra, con la delega alla scuola, Andrea Morelli. Uomo di fiducia del presidente, in questo prima anno di mandato ha seguito il minisindaco sul piano della comunicazione e nei rapporti con la stampa. Compito che, per ora, come lo stesso presidente ha spiegato nel corso del consiglio municipale, continua a mantenere.

Chi lascia la giunta

Angela Mastrantoni, che si è dimessa per ragioni personali, avrebbe dovuto lasciare l’incarico già all’inizio del mandato per far posto ad un nome suggerito dai Giovani democratici. All'indomani della nomina di Falconi, due consiglieri della sua stessa maggioranza, si erano infatti incatenati all’ingresso della sede municipale per contestare una squadra di governo locale che, a loro giudizio, era troppo simile a quella che in passato era stata nominata da Andrea Tassone.

La sostituzione auspicata dai Giovani democratici

Per dirimere le proteste nel municipio di Ostia, era dovuto intervenire il SIndaco. E così Gualtieri, calatosi nel ruolo di “mediatore”, aveva consentito ai Giovani democratici Raffaele Biondo e Margherita Welyam, di fare il nome di un assessore da inserire nella giunta Falconi. La scelta era ricaduta su Ilaria Meli, giovane ricercatrice in Sociologia all’università la Sapienza, collaboratrice del prof. Nando Dalla Chiesa all'Università di Milano e con lui dottorata con una tesi sulla criminalità organizzata del Municipio X. Avrebbe dovuto sostituire Mastrantoni che invece, come ha già avuto modo di spiegare a Romatoday il presidente Falconi, è rimasta in squadra perché “stava lavorando bene”. Ora sarà sostituita da Andrea Morelli, tra le proteste proprio dei Giovani democratici.