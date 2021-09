Elezioni Municipio X: chi è Andrea Bozzi, candidato presidente per Calenda Sindaco

Andrea Bozzi, 52 anni, è il candidato presidente del X Municipio per la lista Calenda Sindaco alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

Nato a Ostia, è giornalista professionista e lavora attualmente a "Supernova Tv", dove cura e conduce il programma "Roma di Sera". È stato eletto consigliere nel Municipio X con la lista “Sogno Comune” nel 2017, è membro delle Commissioni Controllo e Garanzia e Regolamenti e vicepresidente della Commissione Commercio e Turismo.

In passato ha ricoperto al carica di vice presidente Commissione Turismo e Commercio, è stato membro delle commissioni Llpp, Cultura, poi Trasparenza e Regolamenti: «Mi candido come presidente per riscattare il Municipio X - spiega - che è stato abbandonato dai partiti che per quindici anni hanno governato in Campidoglio e perché credo fortemente nel progetto di Governo della Capitale di Carlo Calenda, l'unico serio e svincolato dalle logiche dei partiti tradizionali".