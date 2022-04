Alberi monumentali, al via il censimento: "Contiamo sulle segnalazioni dei cittadini"

Sono 44 gli alberi monumentali presenti nel comune di Roma. Si tratta di giganti che per età, dimensioni, pregio paesaggistico o valore storico culturale, sono considerati di particolare pregio e, per questo, tutelati.

Il numero è cospicuo, soprattutto se rapportato a quelli complessivamente censiti nella regione Lazio (160. I dati, pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono relativi al maggio 2021. Ma l’elenco è in costante aggiornamento.

Gli alberi di pregio

La gran parte degli alberi monumentali si trovano nel territorio del municipio X. Sono soprattutto sughere, ma vi figurani anche farnie, frassini, farnetti. C’è un ontano ed un “eucalipto blu”(Ecucalyptus globulus). Ma si trovano tutti rigorosamente entro i confini della tenuta di Castelporziano. Tuttavia nel territorio sono presenti anche altre piante che potrebbero meritare le attenzioni e le tutele riconosciute agli alberi monumentali. E’ il caso, per citare un esempio, dei lecci presenti in piazza Umberto I, ad Ostia Antica. Per questo il municipio X ha deciso di avviare un censimento.

Il valore dell'esistente

“In tempi di crisi climatica tutti parlano di forestazione urbana, ed in effetti la sistematica messa a dimora di nuovi alberi, nelle strade e nelle piazze, o realizzando piccoli boschi urbani, è fondamentale per garantire alle prossime generazioni un futuro e città meno torride e più vivibili. Al contempo, però – ha commentato Guglielmo Calcerano, l’assessore municipale al patrimonio - non dobbiamo tralasciare la cura dell'esistente, la valorizzazione e la protezione delle alberate che esistono già, che talvolta assumono anche un valore culturale ed identitario, oltre che ecologico”.

Un censimento partecipato

Con queste premesse l’ente di prossimità ha firmato un provvedimento che mira a coinvolgere i cittadini nell’individuazione degli alberi che meritano d’essere considerati monumentali. “Insieme all'Assessora all'Ambiente Prodon, abbiamo lanciato un piano per la individuazione da parte del Municipio X, con il supporto dei cittadini, degli alberi monumentali del nostro territorio, da sottoporre alla speciale tutela prevista dalla legge nazionale e regionale” ha spiegato Calcerano.

Per dare il via a questa ricognizione “partecipata”, che prevede esplicitamente il ricorso alle segnalazioni dei cittadini, il municipio ha previsto anche di organizzare “un evento per il lancio e la diffusione dell’iniziativa”. Ed è stata fissata anche una scadenza. Entro il 31 gennaio 2023 tutte le proposte dovranno essere raccolte, formalizzate in un elenco, e trasmesse alla regione Lazio. Poi, anche gli alberi come il leccio di Ostia Antica potranno essere valorizzati al pari delle sughere di Castelporziano.