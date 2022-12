Al via i lavori sulla strada dissestata: è davanti la scuola, ma è off limits

Sono partiti i lavori per ripristinare il manto stradale nelle vie più ammalorate di Ostia ponente. Si tratta in particolare della zona su cui affacciano le scuole dell’istituto comprensivo Via delle Azzorre. Le famiglie che portano i propri figli nei plessi destinati alla scuola dell’infanzia ed alla primaria, da anni devono fare i conti con una viabilità complicata dal dissesto delle strade che, in tutta l’area, impongono il limite di velocità a trenta chilometri orari. Dallo fine dello scorso giugno, poi, sono arrivate anche le transenne.

Strade transennate da sei mesi

Ancora oggi, nel tratto compreso tra via delle Molucche e largo delle Marianne, ed in via delle Azzorre, da via Carlo Marenco di Moriondo nei due sensi di marcia, non si può più circolare con l’auto privata. Né, d’altra parte, quelle strade risultano percorribili dai mezzi del trasporto pubblico locale. I disagi, durati sei mesi, sono destinati ad essere superati dal cantiere appena avviato.

“Dalla mattina del 27 dicembre hanno preso il via i lavori per il rifacimento del manto stradale in un’area della zona Ponente di Ostia. Si parte con via Isole Salomone, da tempo chiusa per dissesto stradale nel tratto adiacente la scuola Acqua Rossa – ha fatto sapere il presidente della commissione lavori pubblici Leonardo Di Matteo – È un intervento particolarmente importante anche per la presenza in zona dell’istituto scolastico ed in previsione della riapertura delle lezioni, dove anche il trasporto pubblico scolastico con lo 01 e 05B riprenderà il suo percorso usuale”.

Altri cantieri in partenza

I lavori nei giorni successivi, si estenderanno in tutto il quadrante di Ostia ponente andando progressivamente ad interessare anche altri quartieri del territorio. “I cantieri – ha aggiunto Di Matteo – proseguiranno su via delle Azzorre, via del Collettore Primario nel tratto compreso tra Viale dei Romagnoli e Via Secondiano Campanari ed in via Giovanni Mazzucconi a Dragona, dove risiedono decine di nuclei familiari con anziani e persone fragili e dove la sede stradale pedonale a tutt'oggi non è percorribile per raggiungere le abitazioni. In questo caso – ha fatto notare il presidente della commissione lavori pubblici – i residenti attendevano i lavori da 40 anni”.