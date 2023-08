Acli, raccolti oltre 40 pacchi di alimenti e prodotti per l'igiene per le persone bisognose di Roma

Presso la Cappella di Santa Maria Assunta di Idroscalo ad Ostia sono stati consegnati 300 kg di alimenti e circa 100 litri di prodotti per l’igiene e la cura della persona e della casa nell’ambito di “Care Sharing, metti in circolo la solidarietà”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Il cibo che serve” delle ACLI (associazioni cristiane lavoratori italiani) di Roma e ha l’obiettivo di raccogliere e distribuire alle famiglie bisognose della Capitale generi alimentari e prodotti per l’igiene. Al progetto hanno partecipato anche la prestigiosa casa automobilistica.

L’ottimo risultato raggiunto è frutto della collaborazione fra un’associazione di terzo settore e una grande multinazionale come sottolinea Lidia Borzì presidente delle ACLI di Roma e provincia: “La collaborazione tra realtà profit e realtà no profit risponde all’esigenza sempre più stringente di promuovere iniziative nel segno della concretezza e della visione. Da una parte garantiamo un aiuto immediato a sostegno delle tantissime persone in condizione di fragilità, ma allo stesso tempo riusciamo a sensibilizzare alla partecipazione attiva e al volontariato, un’occasione speciale per sperimentare la cura dei luoghi, delle persone e delle relazioni che sono alla base di una società equa e inclusiva capace di non lasciare indietro nessuno”.