Nuoto e solidarietà: torna la staffetta "12Ore Nuotando con Amore"

Domenica 11 giugno al Polo Natatorio Federale di Ostia si terrà l'ottava edizione di "12 ore Nuotando con Amore per AISM", il grande evento che unisce nuoto e solidarietà.

L'iniziativa vedrà oltre 800 nuotatori (campioni e amatori) divisi in 20 squadre scendere in vasca per una staffetta di 12 ore consecutive dalle ore 08:00 alle 20:00. Anche singoli o piccoli gruppi che non hanno squadra possono iscriversi e, contattando l’organizzazione, essere inseriti in uno delle compagini partecipanti.

Sarà decretata vincitrice la squadra che averà coperto la distanza maggiore. Premi per le prime tre squadre classificate, la squadra più generosa e più inclusiva ma soprattutto i maggiori onori andranno a quella che avrà totalizzato l’ammontare donazioni maggiore. Infatti Obiettivo dell'evento resta la solidarietà con i partecipanti che sosteranno il progetto a cura di AISM Roma “Move for Young: attività di benessere per i giovani con sclerosi multipla”.