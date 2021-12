Al via ad Ostia il torneo internazionale di ginnastica ritmica: “Lo sport è strategico per il rilancio del litorale”

E’ tutto pronto, ad Ostia, per dare il via al Torneo internazionale di ginnastica ritmica per club, il “Rome Cup rhytmic gymnastics 2021.

Dal 28 al 30 dicembre decine di ginnaste in arrivo da tutta Europa, si sfidano sulla pedana del Palapellicone, per una manifestazione che ha ottenuto il patrocinio del municipio X. Il torneo è rivolto alle atlete nate prima del 2013, nelle categorie allieve, juniores e seniores ed è finalizzato alla promozione ed allo sviluppo della ginnastica ritmica nel vecchio continente.

Un appuntamento annuale

Le porte del Palapellicone sono già state aperte dal 27 dicembre, per accogliere, le atlete ed i giudici. Ma è dal 28 che la manifestazione sportiva prende avvio, per concludersi dopo tre giorni di gare, il 30 dicembre. “Il format del Rome Cup rhytmic gymnastics 2021 diventerà un appuntamento annuale, e stiamo prendendo accordi internazionali anche per l’edizione estiva, dove, con il supporto della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, verranno a gareggiare ad Ostia le atlete junior e senior” ha dichiarato Darina Yarish, organizzatrice ed ideatrice del Torneo.

Lo sport strategico per il rilancio

Il municipio X ha deciso di puntare su questo evento, che sarà inserito anche nella programmazione degli appuntamenti turistici per l’anno 2022. Perché, come accennato dalla sua ideatrice, è destinato ad essere replicato anche il prossimo anno. “Lo sport è uno degli asset strategici della nostra strategia di rilancio internazionale del Litorale romano – ha spiegato l’assessore al turismo ed alle attività produttive Antonio Caliendo – è uno dei tasselli di un progetto importante, insieme al segmento culturale-archeologico e balneare”.

La vetrina internazionale

L’ente di prossimità, appena insediatosi, appare dunque intenzionato a scommettere su eventi di questo genere. Ed il Rome Cup rhytmic gymnastics diventa così il primo appuntamento sportivo della nuova amministrazione guidata da Mario Falconi. “ Partire subito con il primo evento sportivo, attrattore di gruppi provenienti da diverse parti del mondo, come gli Emirati Arabi, la Spagna, Malta, la Grecia, il Quatar ed il Kuwait, dà grande slancio alla promozione turistica sui mercati internazionali – ha aggiunto l’assessore Caliendo – Nei prossimi tre anni – ha poi aggiunto –Ostia sarà meta del turismo sportivo in tutte le sue declinazioni”.

Ostia punto di riferimento dello sport

Alle atlete della ginnastica ritmica, quindi, il compito di lanciare questa nuova stagione di eventi che, sul litorale, scommette sul binomio sport e turismo.“La vocazione sportiva del municipio X ci porta a sviluppare un progetto di valorizzazione di questo settore importantissimo che – ha confermato la vicepresidente municipale Valentina Prodon – renderà il Litorale romano un riferimento nazionale e internazionale per gli eventi sportivi”. A partire dal torneo a squadre di ginnastica ritmica.