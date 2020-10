Ostia, Recovery Fund: richiesti 55 milioni di euro per la riqualificazione del Lungomare

Roma e il Campidoglio chiedono aiuto al Governo. La Sindaca ha chiesto 25 miliardi al Consiglio dei Ministri. E' quella la somma che vorrebbe avere a disposizione e che la prima cittadina ha spiegato come verrebbero utilizzati nel corso di una conferenza stampa dedicata al Recovery fund.

Anche il litorale è al centro dei progetti, almeno secondo i proclami, del Movimento 5 Stelle. "Abbiamo richiesto 11 miliardi per i trasporti della Capitale, per completare la metro C, realizzare la D e creare le linee tramviarie previste nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, tra cui 700 milioni per rinnovare la Roma-Lido e portarla da dalla stazione di Acilia fino all'Aeroporto internazionale di Fiumicino. Ci sono, inoltre, 270 milioni per il dissesto idrogeologico dell’entroterra del litorale. Abbiamo 140 milioni per la metropolitana leggera che passando sulla Colombo arriverà fino ad Ostia, 100 milioni per la tramvia Infernetto-Palocco-Acilia-Fiumicino e 55 milioni di euro per la riqualificazione di un lungomare da sogno", ha spiegato sulla sua pagina Facebook Paolo Ferrara, consigliere grillino in Campidoglio.

"Questa è l'occasione per cambiare completamente modello e rilanciare definitivamente Roma e il suo mare", ha aggiugnto. "Quando ci siamo chiesti da dove partire per la costruzione del nuovo programma che andasse in continuità con quello già attuato ci siamo trovati davanti una città reduce dalla fase più acuta di una pandemia ed è per questo che abbiamo ritenuto di avere "l'obbligo morale" di portare a casa un piano di ricostruzione concreto da realizzare nel più breve tempo possibile. Il Recovery Fund per Roma contiene un Piano di Sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo".