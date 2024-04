Ostia, al via il "piano mare": in vista della stagione estiva, task force al lavoro per pulire spiagge e strade

L’arrivo del bel tempo, nell’ultimo fine settimana di aprile, ha colto l’amministrazione capitolina di sorpresa. Con il sole infatti i romani si sono riversati in massa sulle spiagge del litorale che, per l’occasione, non erano ancora pronte ad accoglierli. Lo saranno, però, in tempo per l’avvio della stagione balneare. Almeno questa è la speranza dell’amministrazione che, per tirare a lucido il litorale, ha annunciato il “piano mare 2024”.

Il sopralluogo del sindaco

Nel pomeriggio del 30 aprile il sindaco Gualtieri, insieme al presidente di municipio Mario Falconi ed al direttore generale di Ama Daniele Pace, è stato protagonista di un sopralluogo ad Ostia. È servito a verificare il lavoro svolto dagli operatori della municipalizzata, impegnati in interventi di decoro e pulizia delle spiagge. La loro presenza, i mezzi impiegati, sono la dimostrazione che è partito il “piano” destinato a tener pulita la costa che si sviluppa dal porto di Ostia a Pratica di Mare.

Cosa prevede il Piano mare 2024

Il programma di pulizie prevede interventi settimanali di vagliatura della spiaggia, già partiti tra Capocotta e Castel Porziano. Con un nucleo dedicato di uomini e mezzi verranno invece quotidianamente spazzate strade e marciapiedi, svuotati i gettacarte, sanificati i cassonetti, lavate le strade da cui saranno rimossi anche i rifiuti abbandonati.

L’ambito di intervento riguarderà, nello specifico, lungomare Duca degli Abruzzi; Piazzale Lorenzo Gasparri; via delle Repubbliche Marinare; lungomare Paolo Toscanelli; largo delle Sirene; via Giuliano da Sangallo; via della Marina; piazzale Magellano; viale della Vittoria; piazza Sirio; lungomare Duilio; piazzale Mediterraneo; lungomare Lutazio Catulo; piazzale Cristoforo Colombo; lungomare Amerigo Vespucci; piazzale Amerigo Vespucci; via del lido di Castel Porziano; via Litoranea.

Fermate del bus e della Roma Lido più pulite

Il piano di cui il sindaco, insieme all’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi è andato a sincerarsi, prevede anche la sostituzione dei gettacarte danneggiati ed il rafforzamento delle attività di svuotamento nei punti di maggior afflusso. Per agevolare queste operazioni i mezzi verranno lasciati in un parcheggio del lungomare Amerigo Vespucci. L’operazione destinata a mantenere in condizioni decorose il litorale, prevede anche itinerari di pulizia su itinerari che partono dalle 4 stazioni della Roma Lido più utilizzate per raggiungere il mare. Saranno puliti anche, quotidianamente, le fermate dei bus sul lungomare e sulla via Litoranea. La pianificazione prevede infine dei passaggi quotidiani sui punti più sensibili che vedranno l’intervento di squadre composte da 2 operatori più un mezzo a vasca.

La raccolta dei rifiuti delle attività commerciali

La stagione balneare comporta anche un incremento dei volumi di rifiuti prodotti dalle attività commerciali. Per quanto riguarda le utenze non domestiche il Piano Mare 2024 prevede di potenziare il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” già attivo per bar, attività ristorative e balneari: dal primo giugno e fino a settembre, verrà ulteriormente intensificato con passaggi quotidiani per la raccolta di tutte le frazioni di materiali.