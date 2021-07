Ostia, parcheggi del lungomare cancellati: i commercianti si riuniscono contro i lavori della ciclabile a 5 Stelle

I commercianti di Ostia non ci stanno e sbatto i pugni contro i lavori sulla pista ciclabile di Ostia, tanto voluto dal Movimento 5 Stelle. Dopo l'avvio della prima fase, a giugno, ora il cantiere si è spostato nella parte del lungomare Paolo Toscanelli, quella a ridosso dei negozi e delle passeggiate del Lido.

Il divieto di sosta sul lungomare centrale parte da piazzale Magellano a via dei Navicellari, in particolare, tra piazzale Magellano (incluso) e il lungomare Paolo Toscanelli 52, all'altezza dell'incrocio con via dei Navicellari. Parcheggi che si tolgonno all'area di sosta ormai inutilizzabile su tutto il tratto da piazzale Magellano fino alla Rotonda della Cristoforo Colombo.

L'associazione dei commercianti dell'area pedonale e centro storico di Ostia, il Comitato di Quartiere Lido Centro, la Confesercenti Ostia, i Federbalneari Ostia, la Roma Mare Assohotel, e il gruppo Professionisti del Centro Storico Lido Centro, si riuniranno oggi pomeriggio per decidere il da farsi perché i lavori hanno "causato pesanti disagi per i residenti e gravi danni alle economie del territorio", si legge nell'introduzione all'assemblea che ha come scopo quello di determinare una "forte linea di protesta contro l'Amministrazione Municipale, responsabile di questo dannoso stato di difficoltà".

Gli imprendori faranno richiesta della sospensione immediata dei lavori sul Lungomare e il conseguente ripristino dei parcheggi, del recupero e della cura delle aree verdi in totale e colpevole abbandono e un maggiore controllo delle Forze dell'ordine in tutta l'area interessata, ossia dal Lungomare (altezza Pontile) fino a piazza Anco Marzio.