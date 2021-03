Il paradiso del surf è sul litorale di Roma: per il Financial Times tra Torvaianica e Ostia le onde migliori

Il paradiso del surf, secondo il prestigioso Financial Times, è Ostia, sul litorale romano. A due passi dalla Capitale c'è la costa con le onde migliori: 20 km di puro paradiso per i surfisti, da Ostia a Torvaianica.

"Di solito un viaggiatore internazionale - si legge sul Financial Times - che si spinge fino a Roma non si mette nella valigia una tavola da surf insieme agli occhiali da sole, il cappello di paglia e la macchina fotografica. Questa parte d’Italia, con tutta la sua arte più il cibo e i suoi panorami da levarti il fiato, non è una logica destinazione per il surf. Eppure appena fuori città c'è una lunga spiaggia esposta alle onde lunghe che vengono da tutte le direzioni e che, nei giorni giusti, regala "un sacco di divertimento per i surfisti".

Secondo il quotidiano l'Italia, e in particolare la costa tra Santa Marinella e Santa Severa, fino alle spiagge di Focene e Ostia, sono da visitare e provare per chi ama il surf. Il periodo migliore va da settembre a marzo, quando i venti soffiano più forti. Per affrontare il freddo basta una buona muta. L'estate invece, con il mare più calmo, è l'ideale per chi vuole imparare.

La località per fare surf più vicina a Roma, sottolinea il Financial Times, è però Ostia: "Le spiagge sabbiose a sud-ovest della Capitale sono popolari tra gli appassionati di windsurf e surfisti da onda. E’ la spiaggia migliore da visitare durante un soggiorno nella Città Eterna", scrive il noto quotidiano finanziario.