Nella scuola di surf di Ostia spuntano due panchine viola della gentilezza

Ad agosto 2021 una piazza di via Pietro Rosa è stata riqualificata colorando di viola tutte le panchine presenti. A distanza di un anno esatto, l'iniziativa "Costruiamo Gentilezza", progetto nazionale itinerante, è tornata nel X municipio e nello specifico sul litorale romano.

Due nuove panchine viola sono state realizzate ed esposte da "Peppino a Mare", stabilimento che ospita una scuola di surf, su iniziativa di un insegnante, Loredana Tuccio. Mamma di un'allieva della scuola, ha chiesto di poter dare un tocco diverso alle panchine realizzate in pallet che si trovano all'interno della struttura.

Richiesta accolta da Valentina Vitale e Alessandro Clinco, rispettivamente 5 volte campionessa italiana di surf e coach federale, gestori della scuola di Ostia. Sono stati i bambini e i ragazzi che frequentano il centro, nelle pause tra una lezione e l'altra, ad occuparsi dell'opera artistica, coordinati dalla stessa Loredana. Oltre alla vernice viola, a caratterizzare le panchine della gentilezza sono frasi che sensibilizzino chi ci si imbatte ad essere gentile con il prossimo.

Per la scuola di surf di Ostia sono state scelte una frase di Madre Teresa di Calcutta ("quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno") e una di Rabindranath Tagore ("Non è stato un martello a rendere le rocce così perfette, ma l'acqua con la sua dolcezza, la sua danza e il suo suono. Dove la forza può solo distruggere, la gentilezza può scolpire").

“Sono parole profonde che ci hanno consentito di creare un momento di riflessione - ha commentato coach Clinco - per spiegare a bambini e ragazzi che la gentilezza é presente anche nel mare”. Dopo averle realizzate, per essere riconosciute gentili, le due panchine viola sono state inaugurate pubblicamente alla presenza di tanti giovani surfisti che insieme, per l’occasione, hanno pronunciato ad alta voce ad unisono “Viva la gentilezza”.