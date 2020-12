Ostia, la mareggiata butta giù la protezione a 5 Stelle. La Lega attacca: "Buttati 90mila euro"

Il forte vento e la mareggiata delle ultime ore, hanno fatto danni ad Ostia. Le raffiche hanno spazzato via, in parte, la staccionata messa dall'amministrazione municipale a protezione delle spiagge di ponente, con il risultato che ben 89mila euro di soldi pubblici "sono stati spesi inutilmente". A denunciarlo sono Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio e Mauro Conti referente della disabilità.

"Chiederemo ora alla giunta Cinque Stelle di rendere note le carte che hanno portato all'affidamento di questi lavori, sperando che le pareti di gomma del Municipio diventino finalmente di cristallo, consentendo ai cittadini di capire in che modo vengono affidati e controllati i lavori pubblici", attacca Picca.

"Un anno fa, sempre sul lungomare di ponente, erano state messe a dimora siepi costose che alla prima gelata sono andate bruciate, lasciando il verde nel completo abbandono, senza alcun intervento dell'amministrazione cinque stelle che pure si era vantata di spendere migliaia di euro per la riqualificazione presunta di quel tratto di lungomare. Ora ci auguriamo che la giunta grillina abbia avuto il buon senso di sottoscrivere un'assicurazione che garantisca l'immediato ripristino delle protezioni per la spiaggia, dimostrando soprattutto che per tale intervento sono stati utilizzati materiali biodegradabili per il fissaggio delle cannucce e non altri oggetti che con la mareggiata possono essersi dispersi nel mare creando inquinamento", conclude la nota.