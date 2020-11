Ostia, fogne intasate e liquami in strada: per il Pd è "emergenza sanitaria"

La situazione igienico-sanitaria in via Costanzo Casana 147 e in via Corrado del Greco 120, ad Ostia, è divenuta ormai insostenibile. A dirlo è il consigliere comunale del PD Giovanni Zannola si fa portavoce dei numerosi residenti allarmati per la questione incresciosa che si è venuta a creare, ma soprattutto per la mancanza di interlocutori e quindi di risposte: "Ho inoltrato un'interrogazione agli Assessorati alle Infrastrutture e al Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale".

Da giorni, l'intasamento delle colonne fognarie delle case comunali sta determinando fuoriuscite di liquami che coinvolgono le abitazioni al piano terra e al primo piano. In alcuni casi, la pressione dell'acqua ha causato anche la rottura dei tubi, con conseguente allagamento degli alloggi.

Gli inquilini di via Casana, ormai allo stremo, si sono rivolti a una ditta di autospurgo privata, provvedendo a proprie spese; mentre i residenti di via del Greco attendono ancora risposte per un intervento analogo da parte di Roma Capitale. Non hanno avuto, infatti, alcun esito le lettere e le mail ufficiali che nei giorni scorsi i cittadini hanno inviato agli uffici preposti.

"Ormai non si tratta più di una situazione di natura 'emergenziale' – spiega Leonardo di Matteo, del PD Roma - il problema si presenta ciclicamente per la mancanza di una seria manutenzione, che il Comune purtroppo non è in grado di garantire".

"La latitanza dell'Amministrazione è inaccettabile - conclude Zannola – soprattutto se si considera l’emergenza sanitaria in corso".