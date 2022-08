La strada di Ostia chiusa da un anno riaprirà a gennaio 2023

Un anno fa un avvallamento aveva causato la chiusura di una strada a Lido di Ostia, a 2 km dal porto turistico. Adesso il dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) ha dato il via all'intervento per la messa in sicurezza di via Danilo Stiepovich, in seguito ad un sopralluogo del 5 agosto.

A causare il cedimento del manto stradale, come spesso accade a Roma, era stata una rete fognaria ammalorata. Come fa sapere l'assessora capitolina ai lavori pubblici i lavori sono stati sbloccati "e saranno avviati a fine settembre, dopo una fase di rilievi preliminari e di progettazione".

Quanto ci vorrà per rivedere via Stiepovich transitabile? Circa 90 giorni "per il ripristino della fognatura e del manto stradale" conferma Segnalini. "Un altro importante tassello - commenta l'assessora - che andiamo a sottrarre al mosaico delle grandi e piccole inefficienze di cui soffre la città. Un obiettivo raggiunto grazie alla buona volontà dei nostri funzionari, alla sapiente regia del dipartimento e alla determinazione dell'assessorato". Con ogni probabilità, al netto di intoppi imprevisti, a gennaio 2023 via Stiepovich sarà completamente fruibile.