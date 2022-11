Ostia, al via la pulizia delle caditoie: tre mesi di lavori per evitare altri allagamenti

Nei prossimi mesi, chi abita o si trova a passare nel territorio del municipio X, dovrà prestare attenzione a dove parcheggiare. I lavori per impedire ulteriori allagamenti sono infatti partiti e dureranno per tre mesi. La loro realizzazione, inevitabilmente, comporterà progressive modifiche alla viabilità e divieti di sosta, con rimozione dei mezzi lasciati a bordo strada.

Un sistema drenante da rivedere

Le operazioni, avviate a metà novembre, si protrarranno fino al termine di febbraio. Tre mesi di lavori che consentiranno, ad Ostia ed agli altri quartieri, di non ripetere le scene a cui si è assistito lo scorso tre novembre quando, dopo un’ora di pioggia battente, soprattutto nella zona del litorale, le strade sono state sommerse d’acqua.

“Il pacchetto d’interventi che prendono avvio in questi giorni – ha spiegato l’assessore Guglielmo Calcerano – fa parte di opere manutentive, già programmate, su cui puntiamo per migliorare il sistema drenante delle strade. In realtà alcuni interventi erano già partiti nelle scorse settimane, ad esempio nel piazzale antistante la sede del municipio. Ma il nostro territorio è molto esteso e quindi ci vorrà del tempo per riuscire ad affrontare le criticità che abbiamo riscontrato”.

Cosa prevedono gli interventi

Per contenere il rischio di nuovi allagamenti, l’amministrazione ha disposto di avviare delle “canalizzazioni drenanti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche”. L’ente di prossimità si occuperà di garantire questi interventi ad Ostia. Ma in soccorso del municipio è giunto anche il Campidoglio che, con il coordinamento del dipartimento SIMU, provvederà a realizzare analoghi lavori anche in alcune strade dell’hinterland.

Ma perché le strade si riempiono d’acqua? “Una delle difficoltà che dobbiamo gestire, riguarda il coordinamento tra le operazioni di spazzamento delle foglie e lo svuotamento delle caditoie. I primi sono gestiti da Ama, i secondi da ditte legate alla manutenzione – ha spiegato l’assessore Calcerano – questo è un problema che si riscontra in tutta la città, al quale come municipio cerchiamo di ovviare cercando di sincronizzare questo tipo di operazioni. E, ovviamente, al coordinamento di tali attività sta lavorando anche il tavolo sul decoro e la sicurezza del Campidoglio che peraltro ringraziamo per aver raccolto le nostre richieste d’intervento sulle strade più interne del nostro territorio”. Tra queste ultime, a beneficiare della pulizia e della realizzazione di nuovi pozzetti, anche via di Dragoncello nell'omonimo quartiere e via Telemaco Signorini, ad Acilia.

Le strade di Ostia interessate dai lavori

Piazza Scipione Africano fronte civico 2 e 4

Via delle Zattere dal civico 1 a 9

Via degli Aldobrandini dal civ 8 a via Dante Vaglieri

Via Dante Vaglieri, 4 difronte sede Ama

Lungomare Duca degli Abruzzi, 28

Via Capo dell’Argentiera area di parcheggio di fronte alla scuola “Antonio Vivaldi”

Corso duca di Genova 15 angolo via O. dello Sbirro

Corso Duca di Genova – area parcheggio dal civico 149 al 153