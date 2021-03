Ostia, gli ex-lavatoi tornano patrimonio del X Municipio

Il capogruppo M5s in X Municipio: "Nei prossimi giorni questa amministrazione lavorerà per convocare un'assemblea pubblica, in cui delineare in tempi brevissimi, il percorso che porterà al bando pubblico per l'assegnazione dei locali"

Gli ex Lavatoi di Ostia Antica, di via della Gente Salinatoria, a pochi metri dalle mura medievali del borgo, situati in una posizione strategica tra la via del Mare e via dei Romagnoli, sono tornati in possesso del X Municipio.

Dopo le alluvioni del gennaio 2014 che hanno messo in ginocchio non solo i residenti del Decimo, ma anche il patrimonio archeologico e monumentale del territorio, con una serie di infiltrazioni nel Salone Riario affrescato dal Peruzzi, finalmente una buona notizia per Ostia Antica. I lavori di restauro iniziati sette anni fa, sono finiti.

"È stato un lavoro lungo e faticoso che ci ha portato a dover risolvere non poche problematiche di carattere burocratico, ma finalmente adesso possiamo disporre di questi locali per attività promozionali, turistiche e culturali", ha detto la minisindaca Giuliana Di Pillo che ha ricevuto le chiavi della struttura storica.

"La pandemia passerà e i turisti torneranno e noi vogliamo essere pronti. Intanto cominceremo ad usare gli spazi da subito, portandoci alcune mostre nonché per il programma estivo e culturale", ha assicurato il consigliere comunale Paolo Ferrara mentre il capogruppo grillino nel parlamentino di Ostia, Antonio Di Giovanni, ha sottolineato lo scenario futuro: "Nei prossimi giorni questa amministrazione lavorerà per convocare un'assemblea pubblica, in cui delineare in tempi brevissimi, il percorso che porterà al bando pubblico per l'assegnazione dei locali e ci sarà l'opportunità di coinvolgere tutte le realtà locali. La determinazione con cui questa amministrazione ha portato avanti la risoluzione di una annosa problematica, è la dimostrazione di come gli impegni presi vengono onorati nei confronti della cittadinanza, ormai abituata soltanto alle promesse elettorali di chi ci aveva preceduto negli anni".