Da Ostia a Fregene, litorale preso d'assalto: assaggio di primavera

Primavera anticipata a Roma e sul litorale in molti hanno invaso le spiagge. Passeggiate, aperitivi, pranzi nei tavolini allestiti all'aperto o in riva al mare e tintarelle fuori stagione. La giornata di sole, tra i 17 e i 18 gradi, ha invogliando tanti romani e anche turisti stranieri ad Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese, Ladispoli e nelle altre località sulla costa a nord e sud della Capitale.

Gremite le banchine dei porti di Fiumicino e Ostia per la tradizionale 'passeggiata' fino al mare e lungo gli ormeggi dei pescherecci e delle barche da diporto. Affollati, per i giochi dei bambini e pic nic, anche i parchi pubblici e le pinete. In fila per un gelato anche al pontile e in piazza Anco Marzio ad Ostia o nella Darsena e nel Borgo Valadier a Fiumicino. Scene da quasi estate al Villaggio dei pescatori a Fregene.