Ostia, citazioni e panchine viola: ecco la piazza della gentilezza

Otto panchine pitturate di viola in una piccola piazza di Ostia in via Pietro Rosa (già dedicata alle vittime della Nuova Scotia) denominata per l'occasione "Piazza della Gentilezza”, la prima in tutta Italia su questo tema. È nata così il nuovo square, il primo a Roma, il cui obiettivo è costruire gentilezza, perché "la gentilezza è agire e la pratica ripetuta più e più volte diventa un'abitudine. In questo modo se ogni individuo agisce abitualmente con gentilezza, le comunità potranno essere più accoglienti e tutti i cittadini più felici".

Fautori dell'iniziativa, i volontari dell'Associazione Nazionale, "Cor et amor - Costruiamo gentilezza". "La proposta della nostra Associazione di dipingere una panchina di viola, lanciando un messaggio sulla gentilezza - racconta Loredana Tuccio, insegnante ed Ambasciatrice della Gentilezza - è stata subito accolta dal Municipio X, che ci ha anzi proposto di realizzare un angolo dedicato, con più panchine. Per quanto riguarda il colore, il viola nasce dall’unione del blu (profondità) con il rosso (concretezza), che ben identificano la gentilezza".

Il Vicepresidente e Assessore Ambiente Alessandro Ieva così prosegue "nel mondo odierno c’è grande bisogno di messaggi come quello di ‘Costruiamo gentilezza’, e credo le aree verdi del nostro territorio, dove le persone si incontrano volentieri anche solo per chiacchierare e rilassarsi, siano il luogo ideale dove andare a stimolare riflessioni come quella che scaturisce dal progetto”.



All'Assessore Ieva fanno eco la Presidente della Commissione Pari Opportunità Cotti Zelati e l'Assessora Cultura Denicolò, che aggiungono "il progetto 'Costruiamo gentilezza' individua nella panchina uno spazio che, appunto, richiama momenti di incontro ricreativo-creativo e multigenerazionali, cui si va ad aggiungere l’intramontabile valore della gentilezza, e siamo davvero felici che questa iniziativa, la prima nel suo genere a Roma, abbia luogo nel territorio del Decimo Municipio".

"È una proposta nata da cittadini che hanno chiesto di dipingere una panchina e dedicarla appunto alla "gentilezza". - ha quindi aggiunto la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo - Da qui l' idea di dedicare un'area al tema: non una panchina ma la Piazza della Gentilezza. In un periodo storico come questo ritrovarsi insieme, e riscoprire valori è fondamentale. Il pomeriggio di ieri è stato allietato da attori del territorio che hanno intrattenuto le numerose persone presenti con delle letture. Sono stati momenti gioiosi ed intensi".